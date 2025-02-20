　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林岱樺涉詐助理費！高雄市長初選添變數　陳其邁：尊重司法

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢、調今（20）日凌晨兵分多路前往立法院、服務處及住處進行搜索，目前搜索行動正在進行中，據了解，林岱樺後續將被帶回調查局偵訊。至於助理費案是否影響高雄市長初選？市長陳其邁回應，「尊重司法，對於具體個案，希望檢方勿枉勿縱，儘速釐清真相。」

▲▼立委林岱樺。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者李毓康攝）

2026高雄市長初選競爭激烈，民進黨立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆等人皆表態投入，前勞動部長許銘春則因謝宜容霸凌案及衍生事件後趨於低調，被外界解讀已提前出局，近期不少民調也將她剔除在候選名單之外。

▲▼林岱樺涉詐助理費遭調查！高雄市長初選添變數。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲高雄市長初選競爭激烈，左起許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不過，民調領先的林岱樺今因涉詐領助理費案遭檢調搜索調查，恐衝擊選情，也讓黨內初選增添變數。對此，陳其邁今出席活動被問及此事回應，尊重司法，對於具體個案，希望檢方勿枉勿縱，儘速釐清真相。

林岱樺服務處則緊急發出聲明強調，「岱樺委員在八任立委任期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，還本人清白。」

至於國民黨立委柯志恩對此回應，「此事件為司法案件，且無涉公共事務，目前宜由檢調說明。」邱議瑩則低調不回應，賴瑞隆、許智傑目前尚未回覆。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
抖音狂傳「戰酒店」警挨酸反擊了　密室揪出一票比基尼辣妹
川普警告「第3次世界大戰」不遠了！但不會在他任內
林岱樺涉貪！高雄市長初選添變數　陳其邁：尊重司法
蘋果中文AI來了！iOS 18.4更新時間曝　台灣果粉失望了
換新車注意！「符4大條件」可退新車貨物稅
搥心肝！日圓賣出價4個月最差　10萬台幣少換3.6萬日圓
林岱樺涉貪　韓國瑜：院方對詳細案情並無所悉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三寶出沒！高雄賓士違規左轉撞輕軌列車　女駕駛吞紅單還被法辦

抖音狂傳「戰酒店」警挨酸反擊了　密室揪出一票比基尼辣妹畫面曝

林岱樺涉詐助理費！高雄市長初選添變數　陳其邁：尊重司法

換新車注意！「符合4大條件」可退新車貨物稅

快訊／疑涉詐助理費！林岱樺發聲明：8任立委任期間均恪守法規

軍人服役4年兼職詐團車手　辯「與社會脫節」求緩刑被打臉

高雄小客車高速自撞圍牆！兄弟檔一度困車內　駕駛酒測值超標慘了

快訊／立委林岱樺涉貪污助理費！檢調多路搜索　遭帶回偵訊

43元停車費能有什麼陷阱？　他一鍵損失5萬元：手都抖了

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

三寶出沒！高雄賓士違規左轉撞輕軌列車　女駕駛吞紅單還被法辦

抖音狂傳「戰酒店」警挨酸反擊了　密室揪出一票比基尼辣妹畫面曝

林岱樺涉詐助理費！高雄市長初選添變數　陳其邁：尊重司法

換新車注意！「符合4大條件」可退新車貨物稅

快訊／疑涉詐助理費！林岱樺發聲明：8任立委任期間均恪守法規

軍人服役4年兼職詐團車手　辯「與社會脫節」求緩刑被打臉

高雄小客車高速自撞圍牆！兄弟檔一度困車內　駕駛酒測值超標慘了

快訊／立委林岱樺涉貪污助理費！檢調多路搜索　遭帶回偵訊

43元停車費能有什麼陷阱？　他一鍵損失5萬元：手都抖了

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

劉詩詩「5%股權」給吳奇隆！夫妻爆婚變財產分割…股東換人登熱搜

花蓮縣長徐榛蔚赴港拚觀光　強力主打「花蓮樂悠遊套票」吸引港澳旅客

Jennie愛牌小眾絲綢包hai在台開賣！超夢幻立體玫瑰、限定鮮綠色報到

屏縣環保局宣戰廣告亂象　會同各公所即起強力取締

7年級女生斜槓經營咖啡工作室　她開心分享開創副業歷程

冰棒一咬驚見完整蟑螂頭！　情侶衝回家吐出超巨蟑螂腳

三寶出沒！高雄賓士違規左轉撞輕軌列車　女駕駛吞紅單還被法辦

王瀅「一天只吃800卡」！驚人菜單曝...成功甩掉多餘脂肪

抖音狂傳「戰酒店」警挨酸反擊了　密室揪出一票比基尼辣妹畫面曝

36架次共機出海「四面環台」　配合共艦聯合戰備警巡

大罷免賴清德將「大登場」？王世堅嗆柯建銘：總統隱忍有限度

社會熱門新聞

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

王大陸體檢時沒發揮演技！　閃兵團教2招仍無效

43元停車費能有啥陷阱？他一鍵損失5萬

宜蘭某派出所「21歲女警控27歲男警性侵」！雙手瘀青　警方回應了

王大陸「閃兵仲介」被抓　純屬意外

疑涉詐助理費！林岱樺發聲明

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

新北2歲童昏迷搶救　父母涉虐將被移送

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

桃園副市長親戚被詐騙　連律師也是詐團臥底

貪3.87元涉重罪惹議　前檢察官解答了

更多熱門

相關新聞

高雄賓士違規左轉撞輕軌　女駕駛慘了

高雄賓士違規左轉撞輕軌　女駕駛慘了

高雄輕軌又被撞了！昨(19日)晚間，一名44歲呂姓女子駕駛賓士轎車，違規左轉至鼓山區華安街時，撞上行駛中的輕軌列車，導致轎車左側板金毀損，並造成輕軌單向一度停駛20分鐘。警方除了對女駕駛開紅單外，也依《刑法》「過失妨害舟車行駛安全罪」，將她函送法辦。

林岱樺涉助理費案遭搜索　民進黨：尊重司法，勿枉勿縱

林岱樺涉助理費案遭搜索　民進黨：尊重司法，勿枉勿縱

綠委林岱樺涉貪汙助理費　韓國瑜這樣說

綠委林岱樺涉貪汙助理費　韓國瑜這樣說

疑涉詐助理費！林岱樺發聲明

疑涉詐助理費！林岱樺發聲明

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

關鍵字：

高雄林岱樺民進黨搜查費用案

讀者迴響

熱門新聞

曹興誠私密照說法「叒」改口！陳沂：自打臉太快

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

王偉忠長文悼念大S

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

曹興誠三度改口喊有黑手　謝寒冰酸：你搞得我好亂

孫生「連4喊對不起」承諾2事會做到

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面