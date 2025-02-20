林岱樺涉詐助理費！高雄市長初選添變數　陳其邁：尊重司法

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢、調今（20）日凌晨兵分多路前往立法院、服務處及住處進行搜索，目前搜索行動正在進行中，據了解，林岱樺後續將被帶回調查局偵訊。至於助理費案是否影響高雄市長初選？市長陳其邁回應，「尊重司法，對於具體個案，希望檢方勿枉勿縱，儘速釐清真相。」

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者李毓康攝）

2026高雄市長初選競爭激烈，民進黨立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆等人皆表態投入，前勞動部長許銘春則因謝宜容霸凌案及衍生事件後趨於低調，被外界解讀已提前出局，近期不少民調也將她剔除在候選名單之外。

▲高雄市長初選競爭激烈，左起許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不過，民調領先的林岱樺今因涉詐領助理費案遭檢調搜索調查，恐衝擊選情，也讓黨內初選增添變數。對此，陳其邁今出席活動被問及此事回應，尊重司法，對於具體個案，希望檢方勿枉勿縱，儘速釐清真相。

林岱樺服務處則緊急發出聲明強調，「岱樺委員在八任立委任期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，還本人清白。」

至於國民黨立委柯志恩對此回應，「此事件為司法案件，且無涉公共事務，目前宜由檢調說明。」邱議瑩則低調不回應，賴瑞隆、許智傑目前尚未回覆。