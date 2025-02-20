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台灣培育不出諾貝爾得主　國科會主委喊「丟臉」：大學要檢討

▲▼國科會主委吳誠文認為，台灣至今沒有培育出本土諾貝爾獎得主，這很丟臉。（圖／記者許敏溶攝）

▲國科會主委吳誠文認為，台灣沒有培育出本土諾貝爾獎得主真是丟臉。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／宜蘭報導

國科會主委吳誠文今（20日）在大學校長會議上表示，台灣努力數十年，但至今沒有諾貝爾獎得主，「這真是丟臉」，到底大學出什麼問題，大學教授要去檢討改善，不能怪體制僵化，希望大學校長負起責任，未來申請國科會計畫不會以論文量化為指標，會廣納專利、產學合作績效，不要把學術當代工廠。

114年全國大專校院校長會議今起（20日）一連兩天在國立宜蘭大學舉行，今年會議以「跨域自主、多元鏈結」為主題，邀請超過150位全國公私立大專校院校長齊聚一堂，聚焦高教人才培育、科研應用、校園永續及企業合作等關鍵議題，攜手勾勒台灣高教新願景。

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國科會主委吳誠文今天以「科研扎根×成果落地」為題分享，並探討AI、智慧醫療、科研人才培育，邁向2035台灣科技願景。

吳誠文提及，台灣努力數十年，至今沒有一位諾貝爾獎得主，「這真是丟臉」，依照比例來說，日本都出現這麼多諾貝爾獎得主，台灣應該也有幾位，這一定是有問題，「大學出什麼問題，大學教授要去檢討改善」，不能怪體制僵化或制度不改，而是學校繁雜法規都不改，希望大學校長負擔起責任，把綁在身上數十年繩索脫掉。

吳誠文在提到「支持基礎研究、創造知識本質」時，呼籲大學能「化研為用」，學術研究回歸對人類的貢獻，追求知識創造將知識落地，研究成果轉化為產業、社會的實際應用，所以未來對於教授申請國科會研究計畫，計畫審查會重視多元效益，不會以論文量化為指標，並廣納專利、產學合作績效、社會貢獻與影響力作為項目。

此外，教育部長鄭英耀今天也以「大學治理的挑戰與突破」為題，提出五面向、四機會、三危機。五大治理價值包括資本支出、人才投資、特色競爭、願景共築與風險承擔，並指出擴大生源、提升國際聲譽、營造國際化校園、打造靈活組織四大機會。

同時，鄭英耀也期許透過合作、優質教育化與特色創新，因應少子化、競爭不足、退場風險三大挑戰。

▲▼教育部長鄭英耀以「大學治理的挑戰與突破」為題發表專題演說。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長鄭英耀以「大學治理的挑戰與突破」為題發表專題演說。（圖／記者許敏溶攝）

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