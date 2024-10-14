快訊／諾貝爾經濟學獎揭曉！　3美英學者享殊榮

▲諾貝爾經濟學獎得主。（圖／翻攝自Nobel Prize）

記者王佩翊／編譯

2024年諾貝爾經濟學獎於台灣時間14日下午5時45分正式揭曉，由美國學者達龍·阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）、美國學者西蒙約翰遜（Simon Johnson）以及英國學者詹姆士·羅賓遜（James A. Robinson）獲得殊榮，三人在制度如何形成以及影響國家繁榮的研究上有傑出表現，因此獲得評審青睞。

出生於土耳其伊斯坦堡的美國經濟學家達龍·阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu），現任麻省理工學院應用經濟學教授，其被認為是一個支持監管市場經濟的中間主義者，常常對政治問題、貧富差距和許多具體政策發表評論。

61歲的英裔美國經濟學家西蒙·約翰遜（Simon Johnson）是麻省理工學院史隆管理學院Ronald A. Kurtz創業學教授，曾擔任過多種學術和政策相關職位，包括杜克大學福卡商學院的經濟學教授。

來自英國的詹姆士·羅賓遜（James A. Robinson）是一位經濟學家和政治學家，透過關注導致一些國家繁榮、其他國家陷入衝突的潛在經濟和政治制度來研究各國的不同之處。

諾貝爾獎也公布了3人的得獎原因。達龍·阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）西蒙·約翰遜（Simon Johnson）和詹姆士·羅賓遜（James Robinson）展示社會制度對國家繁榮的重要性。那些缺乏法治且制度剝削人民的社會，無法促進成長或實現改善。這些獲獎者的研究也幫助我們理解其中原因。

▲根據研究，世界上最富有的前20%國家如今比最貧窮的20%國家富有約30倍。（圖／翻攝自Nobel Prize）

世界上最富有的前20%國家如今比最貧窮的20%國家富有約30倍。儘管最貧窮的國家變得更加富有，但最富有與最貧窮國家之間的收入差距依然持續存在，最貧窮的國家並沒有趕上最繁榮的國家。而3人對於這種貧富差距也進行了研究與解釋，並提出了一個新的且有說服力的證據，那就是社會制度的差異。

▲3人的研究分析了政治制度如何影響國家貧富。（圖／翻攝自Nobel Prize）



達龍·阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）、西蒙·約翰遜（Simon Johnson）和詹姆士·羅賓遜（James Robinson）提出的政治制度形成和變革情況共包含3個部分。第一個部分是關於資源如何分配以及誰掌握社會中決策權（精英或大眾）的衝突；第二則是大眾有時有機會通過動員和威脅統治精英來行使權力，因此，社會中的權力不僅僅是做決策的權力；第三個部分是承諾問題，這意味著唯一的替代方案是精英將決策權交還給民眾。

▼諾貝爾經濟學獎14日台灣時間下午5時45分公佈結果。（圖／達志影像／美聯社）