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諾貝爾經濟學獎今揭曉！預測名單一次看　6學者呼聲最高

▲▼諾貝爾獎將從7日起陸續頒發。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾貝爾經濟學獎將在14日台灣時間下午5時45分公佈結果。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

2024年諾貝爾經濟學獎將於14日揭曉評選結果，《ETtoday新聞雲》根據素來有諾貝爾獎風向標之稱的科睿唯安（Clarivate）「引文桂冠獎」（Citation Laureates）的得獎人選與經濟學界知名論壇EJMR（Economics Job Market Rumors）的預測，做出以下6名可能奪得今年諾貝爾經濟學獎的整理報導。

▲▼庫里（Janet Currie）。（圖／翻攝自普林斯頓大學）

▲庫里因對兒童成長進行開創性的經濟分析奪得引文桂冠獎。（圖／翻攝自普林斯頓大學）

1. 庫里（Janet Currie）

來自普林斯頓大學的庫里，因對兒童成長進行經濟分析的開創性研究，在2024年獲得引文桂冠獎。她探討貧困、健康與公共政策如何影響兒童的長期發展，揭示早期干預計劃對兒童健康和教育的重大影響，尤其強調社會安全網的作用，並指出改善兒童早期生活條件對他們成年後的社會經濟表現具有深遠影響。

▲▼達斯庫普塔（Partha Dasgupta）。（圖／翻攝自維基百科）

▲達斯庫普塔因將自然及自然資源融入人類經濟研究獲得引文桂冠獎青睞。（圖／翻攝自維基百科）

2. 達斯庫普塔（Partha Dasgupta）

英國劍橋大學經濟學榮譽教授達斯庫普塔的研究將自然資源納入人類經濟學，而獲得引文桂冠獎青睞。他的研究強調自然環境對經濟活動的關鍵影響，並提出「包容性財富」的概念來衡量人類福祉，將經濟增長與生態可持續性緊密結合。達斯庫普塔的研究對重新評估全球經濟政策，特別是在應對氣候變遷和環境退化方面，提供寶貴視角。

▲▼莫羅（Paolo Mauro）。（圖／翻攝自維基百科）

▲莫羅關於腐敗對投資和經濟增長影響的實證研究對改善治理結構和推動經濟發展有深遠影響。（圖／翻攝自維基百科）

3. 莫羅（Paolo Mauro）

莫羅是國際金融公司（IFC）的經濟與市場研究部主任。在加入IFC前，他曾在國際貨幣基金組織（IMF）工作近30年，並擔任財政事務部副主任。莫羅因其「腐敗對投資和經濟增長影響」的實證研究獲得引文桂冠獎，並成為諾貝爾獎的另一個有力競爭者。他的研究揭示腐敗如何削弱經濟體的投資潛力和增長前景，並提出治理腐敗的經濟政策建議。莫羅的研究對新興市場經濟體在改善治理結構和推動經濟發展方面有深遠的影響。

▲▼克雷普斯（David M. Kreps）。（圖／翻攝自史丹佛大學）

▲克雷普斯是世界博弈理論研究的領軍人物。（圖／翻攝自史丹佛大學）

4. 克雷普斯（David M. Kreps）

美國史丹佛大學經濟學教授克雷普斯是世界博弈理論研究的領軍人物。他與米格羅姆（Paul Milgrom）、羅伯茲（John Roberts）和威爾森（Robert Wilson）所建立的KMRW聲譽模型對有限重複賽局中信譽效應（既合作現象）做出很好的解釋。1989年，克雷普斯獲得了有「小諾貝爾獎」之稱的克拉克獎，並在2018年獲得引文桂冠獎，因此 EJMR預測，克雷普斯今年有可能會獲得諾貝爾獎。

▲▼佩克斯（Ariel Pakes）。（圖／翻攝自哈佛大學）

▲佩克斯在產業經濟的研究領域地位崇高。（圖／翻攝自哈佛大學）

5. 佩克斯（Ariel Pakes）

哈佛大學經濟學教授佩克斯在經濟學界享有崇高地位，特別是在產業組織（IO）的研究領域，對實證研究方法的發展有重要影響。他於2022年獲得美國西北大學Nemmers經濟學獎，同時也是今年諾貝爾經濟學獎的熱門人選之一。

▲▼埃塞（Susan Athey）。（圖／翻攝自維基百科）

▲埃塞的丈夫因本斯（Guido W. Imbens）是2021年的諾貝爾獎得主。（圖／翻攝自維基百科）

6. 埃塞（Susan Athey）

有鑑於今年頒發的諾貝爾獎多數與人工智慧（AI）領域有關，因此史丹佛大學商學院教授埃塞被認為是奪獎得力人選。她專注於數位經濟、市場設計以及計量經濟學與機器學習領域的交叉領域研究，是因果推論領域的國際權威人物，還在2019年發表經濟學中使用機器學習的綜述。埃塞曾在2007年獲得「小諾貝爾獎」克拉克獎，也是該獎項的第一位女性得主。

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關鍵字：

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