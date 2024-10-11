寫小說每天都落淚！《素食者》韓江回憶血腥518　從「這首歌」獲靈感

▲南韓女作家韓江奪下諾貝爾文學獎，其著作關注人類的暴力與脆弱。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓女作家韓江以長篇小說《素食者》翻譯成各國語言出版，在全球打響知名度，如今終於在昨（10）日一舉奪下諾貝爾文學獎。過去30多年來，韓江以細膩筆觸描述人類暴力所帶來的痛苦，她透露過去從父親的相簿，得知光州518民主運動，而當她將這段歷史寫進小說時，每天都因此掉淚。

根據韓媒《中央日報》、《東亞日報》，現年54歲的韓江1970年誕生於韓國「民主聖地」光州，在南韓文壇的這30多年來，以極為細膩的筆觸深刻描寫各種人類暴力所帶來的痛苦，包括518光州民主化運動、濟州島43事件皆成為小說中的主要背景，其中2014年出版的小說《少年來了》更呈現光州市民們的痛與恨。

▲韓江的父親、南韓知名小說家韓勝源。（圖／達志影像）

韓江的父親為現年84歲的韓勝源，同樣是南韓當地的知名小說家。韓江過去受訪時透露，13歲時她意外從父親的相簿中，得知光州518民主化運動政府戒嚴軍以武力開槍鎮壓人民的真相，「從此以後的的人生迎來巨變，開始對人類抱持著根本性的疑問。」

當時韓江回憶，「悽慘無比的屍體，一旁則是有民眾排隊等候捐血，為的就是要就遭軍人開槍受傷的傷患，看不到排隊隊伍的盡頭。從此，人類所內含的暴力以及利他心，成為無法並存的課題。」

▲出生光州的韓江，童年時從父親接觸到518民主運動時的相片。（圖／達志影像／美聯社）

長篇小說《少年來了》以518光州民主化運動為背景，這一套小說被外界認為是韓江能夠奪下諾貝爾文學獎的關鍵作品。韓江在受訪時回憶，在寫這一部小說時曾因此飽受心靈層面極大的痛苦，「在寫作時，我幾乎每天都在哭，甚至才寫了3行就停下來哭了一個小時。」

另外，韓江的小說《永不告別》，則是以濟州島43事件為背景。她回憶當寫完初稿後搭計程車回家時，曾經聽到知名樂團「樂童音樂家」（AKMU）的歌曲〈我怎麼會要分離時還愛著你〉，當歌詞出現「我們有如大海之深的愛，要到海枯石爛時才會離別吧」時，不禁潸然淚下，表示從音樂中獲得寫作靈感。

▼韓江聽到這首歌時潸然淚下，為小說《永不告別》增添創作靈感。

