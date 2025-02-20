三寶出沒！高雄賓士違規左轉撞輕軌列車　女駕駛吞紅單還被法辦

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌又被撞了！昨(19日)晚間，一名44歲呂姓女子駕駛賓士轎車，違規左轉至鼓山區華安街時，撞上行駛中的輕軌列車，導致轎車左側板金毀損，並造成輕軌單向一度停駛20分鐘。警方除了對女駕駛開紅單外，也依《刑法》「過失妨害舟車行駛安全罪」，將她函送法辦。

▲三寶賓士違規左轉，撞上高雄輕軌。（圖／記者許宥孺翻攝）

19日晚間10點多，警方獲報鼓山區馬卡道路、華安街口發生輕軌車禍，員警到場時，發現一部賓士轎車靜止在輕軌軌道上，左側板金嚴重凹陷，而輕軌列車上還載有乘客，所幸沒有人員受傷。

警方調查，當時44歲呂姓女子駕駛賓士車沿馬卡道路行駛，左轉華安街往西時，未依號誌指示左轉，撞上通過路口的列車，導致發生碰撞。配合車禍測繪，輕軌單向一度停駛20分鐘。

▲輕軌單向一度停駛20分鐘。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方依規定對賓士呂姓女駕駛、列車駕駛進行酒測，雙方都沒有酒駕行為，不過呂女未依號誌指示左轉，已違反《道路交通管理處罰條例》第48條第1項2款：「不依號誌指示轉彎」，最高可處新台幣1800元罰鍰，警方將依法舉發。

此外，因輕軌屬於大眾捷運系統範疇，發生交通事故影響通行順暢，警方另依《刑法》第184條第3項「過失妨害舟車行駛安全罪」，將呂女函請高雄地檢署偵辦，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。