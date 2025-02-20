「失落的法老」陵墓找到了！繼圖坦卡門之後　埃及逾百年重大發現

▲埃及睽違逾百年，又找到法老王陵墓。（圖／翻攝mota.gov.eg）



記者吳美依／綜合報導

埃及宣布發現法老王「圖特摩斯二世」（King Thutmose II）的陵墓，這不僅是古埃及第18王朝最後一個被發現的王室陵墓，也是自從1922年圖坦卡門（Tutankhamun）陵墓被發現以來，該國睽違103年首度發現法老王陵墓。

BBC報導，研究團隊在路克索（Luxor）附近的底比斯墓地群（Theban Necropolis）西部山谷，發現了「圖特摩斯二世」陵墓。他們在一個王室女性安息之地，偶然進入一間墓室，卻發現裡面出現代表法老的裝飾，包括「一個漆成藍色的天花板，上面還有黃色星星」，以及墓葬文書「來世之書」（Book of Amduat）部分內容。

研究團隊很快發現，這座陵墓建造在瀑布下方，「圖特摩斯二世」下葬幾年後，就被洪水淹沒，因此還在古埃及時代就曾遷墓。事實上，早在2個世紀前，考古學家們就找到「圖特摩斯二世」的木乃伊遺體，但其最初埋葬地點一直未能尋獲，如今終於解開謎團。

負責人利瑟蘭德博士（Dr Piers Litherland）表示，儘管陵墓內部早被清空，他們仍找到雪花石膏瓶的碎片，上面刻著「圖特摩斯二世」與其妻子、第18王朝女法老「哈特謝普蘇特」（Queen Hatshepsut）的名字，推測可能是當初遷墓時不慎打破。此外，這也是人們第一次發現「圖特摩斯二世」的陪葬品。

「圖特摩斯二世」可說是圖坦卡門的祖先，其妻子「哈特謝普蘇特」被視為埃及最偉大的法老之一，也是少數獨立統治的女法老。圖坦卡門的陵墓1922年被英國考古學家發現，統治期間約為西元前1493年至西元前1479年。