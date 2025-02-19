　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「財富女神」醉駕保時捷停路中央被逮　掏9萬換免坐牢

記者黃宥寧／台北報導

擁有10億身家的「財富女神」王宥忻，去年12月6日凌晨駕駛保時捷行經新北市淡水區，突在坪頂路與小坪頂路口停車。警方獲報趕抵，發現她身上散發濃烈酒氣，經酒測值達0.92mg/L，遠超法定標準，當場將其逮捕。檢方依法起訴向法院聲請簡易判決，士林地院依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處王有期徒刑3月，可易科罰金9萬元。

事件發生於去年12月6日凌晨，王宥忻當晚在三合夜市與家人聚餐，並於社群平台打卡，分享與親友相聚的溫馨時刻，還鼓勵粉絲參與夜市的貓狗領養活動。然而，幾小時後，她卻酒後駕駛保時捷上路，準備前往找老公，未料途中疑似不勝酒力，竟將車輛停在路中央。

警方接獲報案後，趕抵現場發現她獨自坐在駕駛座上，車輛怠速運轉，敲窗數次後才將她喚醒。王宥忻一打開車門，員警立刻聞到濃烈酒氣，隨即攙扶她下車進行酒測，結果顯示酒測值0.92mg/L，已達「不能安全駕駛」標準，當場依法逮捕。士林地檢署經38天偵結，於1月13日依不能安全駕駛罪起訴，並向法院聲請簡易判決。

簡易庭法官指出，王宥忻明知酒精影響駕駛能力，仍貿然開車上路，將自身及他人置於風險之中，顯見對用路人安全缺乏尊重，行為極為可議。但考量她犯後態度良好，並未釀成交通事故，依不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑3月，可易科罰金9萬元。

▲▼王宥忻酒駕遭上銬！拘留所「跟吸毒犯關同間」　現身反省：加倍做公益。（圖／固力狗提供）

▲王宥忻酒駕遭上銬日前現身反省強調會加倍做公益。（示意圖／固力狗提供）

王宥忻透過經紀公司表示：

我深感抱歉因為一時思慮不周，導致酒後駕駛的行為引起了社會的關注與不安。我的不當行為不僅違法，也危及了公共安全，對此我深感懊悔與自責。

我完全明白酒駕是一項極其嚴重且不可接受的行為，這不僅是對自己生命的輕視，更是對他人安全的重大威脅。我深刻反省自己的過錯，並為由此給社會、家人及朋友帶來的不良影響，向大家致以最誠摯的歉意。

此事讓我更加認識到自己肩負的責任，未來我將主動參加酒駕防治課程，並加強自我約束，絕不再犯。我深知言語無法完全彌補過錯，但我會用行動來證明我的悔過與改過自新。

我衷心感謝大家對我過錯的指正，也承諾會以更加謹慎的態度面對，對此次行為所致上最深的歉意。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／孫生深夜再發聲！
「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢
閃兵「常見招數」恐影響一輩子幸福！醫警告：搞不好餘命少10年
快訊／男同志聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「財富女神」醉駕保時捷停路中央被逮　掏9萬換免坐牢

快訊／僅6天添變數！陳怡君交保遭撤銷　明下午3點回士院開庭

閃兵集團關鍵人物是毒販！醫師研判「恐是用別人心電圖」

快訊／陳怡君涉詐助理費100萬交保遭撤銷　高院裁定發回更裁

「人骨畫硃砂」埋東螺媽天公爐！　專家揭害人邪術「骨靈催魂法」

向父討錢不成！啃老男竟火燒老家三合院　落網關進看守所

夫妻貪3.87元起訴5年重罪！網怒：輕罪重罰　前檢察官解答了

高雄機車彎道逆向猛撞大貨車　騎士慘壓車底...送醫不治

獨／台中新光三越氣爆後20分鐘還不敢跑　櫃哥櫃姐曝辛酸

獨居男跌倒頭受傷躺客廳2天「血都乾了」　鄰居機警救回一命

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

「財富女神」醉駕保時捷停路中央被逮　掏9萬換免坐牢

快訊／僅6天添變數！陳怡君交保遭撤銷　明下午3點回士院開庭

閃兵集團關鍵人物是毒販！醫師研判「恐是用別人心電圖」

快訊／陳怡君涉詐助理費100萬交保遭撤銷　高院裁定發回更裁

「人骨畫硃砂」埋東螺媽天公爐！　專家揭害人邪術「骨靈催魂法」

向父討錢不成！啃老男竟火燒老家三合院　落網關進看守所

夫妻貪3.87元起訴5年重罪！網怒：輕罪重罰　前檢察官解答了

高雄機車彎道逆向猛撞大貨車　騎士慘壓車底...送醫不治

獨／台中新光三越氣爆後20分鐘還不敢跑　櫃哥櫃姐曝辛酸

獨居男跌倒頭受傷躺客廳2天「血都乾了」　鄰居機警救回一命

唐西奇後下一個NBA驚天交易　美媒點名灰熊莫蘭特今夏恐被轉賣

歐盟外長：歐洲不同意的俄烏和平方案　將會失敗

被爆沒授權就賣台灣隊商品　廠商處理方式引來網友狂酸

4大「地雷室友」行為你遇過幾個？總是不丟垃圾只會等別人來收拾

再開直播反擊曹興誠　 謝寒冰稱從沒想公布影片：不是一直說是AI？

想睡卻睡不著？「5個方法」讓你快速入睡、一覺到天亮

快訊／張震母喪首發聲「請給予家人空間」　盼緬懷母親陪伴最後一程

孫生再道歉「連4喊對不起」　心疼女友被牽連…承諾2事會做到

行政院擬修《民法》　5年內分居3年可離婚、再婚不能拿贍養費

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

【人家怕怕QQ】陌生人來！虎斑貓躲棉被嚇到眼眶泛淚滿臉委屈

社會熱門新聞

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

國1「6車連撞」可怕畫面曝　掛車窗甩出上半身

宜蘭某派出所「21歲女警控27歲男警性侵」！雙手瘀青　警方回應了

網紅控孫生「趁拍片強脫褲」　培根冷眼旁觀

獨／氣爆炸死澳門夫妻　家屬忍悲在台火化

2歲童全身新舊傷陷昏迷　父母辯：從床上跌落

即／台中某大學30歲男6樓墜下　無生命跡象

獨／新北所長性騷女警　一個「擁抱」被拔官

即／國1神岡段重大車禍！2人無生命跡象全線封閉

東螺媽天公爐挖出「15cm硃砂骨骸」　證實是人骨

施壓重啟光電計畫　廖國棟收賄500萬被起訴

更多熱門

相關新聞

快訊／兒少性剝削犯拒檢衝撞　警連開11槍追捕歸案

快訊／兒少性剝削犯拒檢衝撞　警連開11槍追捕歸案

北市內湖區18日下午2時許，發生1名男子因謊報身份掩藏通緝身份，甚至還衝撞警員企圖逃逸，警員在南京東路6段攔下該車，但是男子卻直接倒車企圖逃離，警員連開11槍，但車子仍直接逃逸，熱心民眾載著警員一路追趕並通報攔截圍捕，最後在行善路上逮人。

台中凌晨2起酒駕自撞

台中凌晨2起酒駕自撞

士林男酒駕自撞四輪朝天躺路中央！

士林男酒駕自撞四輪朝天躺路中央！

男狂閃雙黃燈一路蛇行　先A機車再撞小客車

男狂閃雙黃燈一路蛇行　先A機車再撞小客車

嘉義中埔2車相撞　車頭全毀氣囊爆開

嘉義中埔2車相撞　車頭全毀氣囊爆開

關鍵字：

王宥忻草泥馬酒駕公共危險保時捷

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍！全台降溫

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

曹興誠私密照說法「叒」改口！陳沂：自打臉太快

《無限挑戰》35歲瑜珈教練離世！最後發文：Bye

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面