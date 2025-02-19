「財富女神」醉駕保時捷停路中央被逮　掏9萬換免坐牢

記者黃宥寧／台北報導

擁有10億身家的「財富女神」王宥忻，去年12月6日凌晨駕駛保時捷行經新北市淡水區，突在坪頂路與小坪頂路口停車。警方獲報趕抵，發現她身上散發濃烈酒氣，經酒測值達0.92mg/L，遠超法定標準，當場將其逮捕。檢方依法起訴向法院聲請簡易判決，士林地院依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處王有期徒刑3月，可易科罰金9萬元。

事件發生於去年12月6日凌晨，王宥忻當晚在三合夜市與家人聚餐，並於社群平台打卡，分享與親友相聚的溫馨時刻，還鼓勵粉絲參與夜市的貓狗領養活動。然而，幾小時後，她卻酒後駕駛保時捷上路，準備前往找老公，未料途中疑似不勝酒力，竟將車輛停在路中央。

警方接獲報案後，趕抵現場發現她獨自坐在駕駛座上，車輛怠速運轉，敲窗數次後才將她喚醒。王宥忻一打開車門，員警立刻聞到濃烈酒氣，隨即攙扶她下車進行酒測，結果顯示酒測值0.92mg/L，已達「不能安全駕駛」標準，當場依法逮捕。士林地檢署經38天偵結，於1月13日依不能安全駕駛罪起訴，並向法院聲請簡易判決。

簡易庭法官指出，王宥忻明知酒精影響駕駛能力，仍貿然開車上路，將自身及他人置於風險之中，顯見對用路人安全缺乏尊重，行為極為可議。但考量她犯後態度良好，並未釀成交通事故，依不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑3月，可易科罰金9萬元。

▲王宥忻酒駕遭上銬日前現身反省強調會加倍做公益。（示意圖／固力狗提供）

王宥忻透過經紀公司表示：

我深感抱歉因為一時思慮不周，導致酒後駕駛的行為引起了社會的關注與不安。我的不當行為不僅違法，也危及了公共安全，對此我深感懊悔與自責。

我完全明白酒駕是一項極其嚴重且不可接受的行為，這不僅是對自己生命的輕視，更是對他人安全的重大威脅。我深刻反省自己的過錯，並為由此給社會、家人及朋友帶來的不良影響，向大家致以最誠摯的歉意。

此事讓我更加認識到自己肩負的責任，未來我將主動參加酒駕防治課程，並加強自我約束，絕不再犯。我深知言語無法完全彌補過錯，但我會用行動來證明我的悔過與改過自新。

我衷心感謝大家對我過錯的指正，也承諾會以更加謹慎的態度面對，對此次行為所致上最深的歉意。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。