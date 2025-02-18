嘉義中埔2車路口相撞畫面曝！車頭全毀氣囊爆開　警曝肇事原因

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉和美村大義路與親水路交叉口18日上午7時許發生兩車相撞車禍意外，兩自小客車疑似會車時不慎相撞，車頭凹陷零件散落一地，連氣囊都爆開，所幸兩車駕駛皆輕傷，警方對兩駕駛進行酒測，當中休旅車黃姓駕駛酒測值超過標準值，警方也在筆錄與酒測後，將休旅車駕駛以公共危險罪移送。

▲嘉義縣中埔鄉和美村親水路重大車禍，兩小客車相撞，兩台車車頭幾乎凹陷全毀 。（圖／讀者提供）

目擊者表示，兩台車應該都未注意到路口狀況，只見黑色休旅車由嘉義市區西向東往中埔方向開，在交叉路口與由中埔東向西開出的另一自小客車發生擦撞，休旅車彈起轉了90度，兩車車頭撞擊下瞬間零件四散，兩車車頭凹陷，幾乎全毀，詳細事故原因警方釐清中。據當地民眾表示，該路段由於是「四巷口」，車子每次開到那都衝很快，不知道在衝什麼，因此常常車禍。

警方表示，嘉義縣中埔鄉親水路近仁義路路口2月18日06時30許，發生1起汽車對撞車禍。警方獲報到場處理，經瞭解為黃姓男子(31歲)駕駛黑色休旅車，沿親水路西向東方向行駛，於上述路口撞上欲左轉之黑色自小客車(東往西方向)。事故造成黃男駕駛胸口輕微擦挫傷；黑色自小客車駕駛凃男(63歲)身體多處擦挫傷，腿部骨折，所幸雙方駕駛均意識清楚，後由救護車送往醫院就醫，暫無大礙。

案經警方調查，黃男酒測值0.28超過標準值，道路交通管理處罰條例第35條汽車駕駛人處新臺幣三萬元以上十二萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照一年至二年；附載未滿十二歲兒童或因而肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照二年至四年，詢問後將依公共危險罪移送嘉義地檢署偵辦。



中埔分局呼籲，請駕駛朋友行駛至路口時應減速慢行，確實遵守「慢、看、停」原則；另呼籲駕駛朋友切勿喝酒上路，應請親友接送或是搭乘計程車，警方將持續加強取締酒駕，也請民眾切勿以身試法，危害自己與他人的交通安全。