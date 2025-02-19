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桃園擴大招募寄養家庭　全方位提升寄養家庭福利

▲桃園擴大招募寄養家庭

▲桃園市政府舉辦寄養家庭座談會暨感恩茶會。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府19日於蘆竹區，舉辦寄養家庭座談會暨感恩茶會。副市長王明鉅肯定寄養家庭在照顧寄養兒少的奉獻與付出，讓更多孩子獲得一個安全、穩定的成長環境，走出困境，擁抱未來。此外，也感謝家扶基金會桃園分事務所多年與市府合作寄養服務方案，為寄養家庭提供了專業的指導與協助，並且細心呵護每一個孩子的成長與需求。

座談會中，擔任寄養家庭超過10年的吳太太分享自身的心路歷程，其中提到有一位照顧7年的孩子、且有學習與語言障礙的孩子，在結案時偷偷留下一封信，看出孩子竭盡所有學會的字句，用心表達不捨與謝意，讓她感動：「其實愛不只我給他，是他給了我很多的愛」。

▲桃園擴大招募寄養家庭

▲副市長王明鉅贈送氣球給孩童。（圖／社會局提供）

副市長王明鉅表示，市府會視市府財政狀況逐年提高寄養服務預算，研擬提高照顧服務費、喘息服務費及孩童課後照顧及醫療相關費用之可行性，除了照顧費用外，市府更關心寄養家庭的身心健康，除補助健康檢查外，將延長喘息時間，讓寄養家庭更有保障，並能夠適時的休息和放鬆，未來亦會研擬增加寄養家庭嬰幼兒照顧津貼，三節禮金之可行性，期為寄養家庭帶來實質性幫助，並讓桃園市安置兒少得到更周全的照顧。

社會局陳寶民局長表示，寄養家庭在社會福利體系中扮演著極為重要的角色，他們不僅提供了暫時的住所，還以愛心與耐心協助孩子們度過人生中的困難時期。市府社會局將持續推動寄養家庭的招募與支持工作，也呼籲社會各界積極參與，加入寄養家庭行列，讓更多需要幫助的兒少能夠獲得溫暖的家庭關懷。

包括：市議員張碩芳、許清順、市府社會局長陳寶民、蘆竹區長李岳壇、家扶基金會桃園分事務所主任張扶杉等均一同出席。

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桃園社會局招募寄養家庭

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