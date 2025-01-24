長榮航空招募百名地勤　起薪43K「享優待機票」

▲長榮航空釋出百名地勤缺額。（圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

因應旅遊市場起飛，長榮航空宣布，將招募百名地勤新血，起薪4.3萬元起，即起開放報名，錄取者預計今年4月到5月分批報到。

長榮航空表示，為因應航空市場需求擴大，長榮航空啟動年度地勤招募，釋出超過百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪4萬3000元起，具備專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定，報名日期自即日起至2月7日止，有意報考者可透過長榮航空網站完成線上報名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據規劃，地勤人員將招募客運運務、貨運運務、客服人員等一般職類，以及資訊工程師、職業安全衛生人員等專業職類。長榮航空表示，為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園、高雄國際機場、桃園南崁總公司及台北市區等工作地點。

▲長榮航空釋出百名地勤缺額。（圖／長榮航空提供）

長榮指出，新進員工將提供完善的教育訓練、暢通的升遷管道與良好的薪酬福利，另長榮航空員工享有優待機票、免費交通車、員工餐廳、交通及餐費補助等多樣化的福利措施。未來也將根據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，為員工的職涯發展創造更多可能性，此次招募預計於2025年4月到5月分梯次報到。