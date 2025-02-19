立法院終送出總預算　綠委看完轟：審查報告一團漿糊

▲總預算報告書遭綠委砲轟。（圖／翻攝林俊憲臉書）

記者皮心瑀／台北報導

114年度中央政府總預算案19日終於送出立法院，但審查報告內容卻遭到批評。民進黨立委林楚茵指出，這份報告還是沒算出確切金額，還要行政院自己算，連凍結金額都沒寫，這個「修正版」唯一修正的部分，是幫藍白立委把名字刪除，「新年過後上班兩週了，最後交出來的終究一團漿糊！」

林楚茵批評，藍白預算亂審亂砍現在還算不出來還要行政院擦屁股，以往預算審查，會將各委員會刪除跟院會減列併案處理，避免重複計算，通案刪減也會明確納入總審查刪減數內，但這份報告通案刪減部分竟然只有黃國昌提案寫出「不得低於939億7500萬元」，細項怎麼算？完全沒寫。

林楚茵表示，新年過後上班兩週了，最後審查報告終究一團漿糊，立法院長韓國瑜第一次送出這樣的總預算報告，完全顯示他的無能，無法將相同案件併案、協商形同虛設，算不出來就甩鍋行政院自行調整刪減，有史以來第一次，藍白聯手就是要拖垮台灣行政，完全不在乎人民福祉。

民進黨林俊憲也轟，預算審查報告了什麼都沒改，一樣複製貼上、一樣沒有數字，之前正常的報告，總刪減額一清二楚，因為統刪主決議本應跟個別提案整合，給出最終刪減數字。但今年的報告好幾個數字，到底是刪939億？刪1136億？刪2076億？不知道，因為藍白算不出來，乾脆全寫，然後撂下一句「行政院核實辦理」就跑了。

林俊憲說，藍白承諾的超有感、超精確、絕對不是草稿的最終預算審查報告，就長這副德性，「對於被砍下來印這些鬼東西的樹，我感到非常抱歉。」