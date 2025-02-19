總預算協商破局！　賴士葆：民進黨擺明就是想吵架過水

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜18日下午針對已三讀通過的今年度總預算後續處理召集朝野協商，最後朝野未達共識協商破局。國民黨立委賴士葆今（19日）表示，韓國瑜已經給予這麼大的善意，「民進黨擺明了就是來吵架過個水」，現在還要提覆議，完全沒有誠意。

韓國瑜18日下午召集黨團協商，討論總預算後續事宜，協商近兩小時後，由於雙方沒共識，韓國瑜最後表示，總預算已三讀通過，盼行政院尊重立法院的決議，不宜輕易提出覆議；如果行政院不提覆議，各黨團可來討論行政院後續有什麼方案可行，但他也會尊重行政院做出的任何決定。

賴士葆今日受訪指出，韓國瑜已經釋出這麼大的善意召集協商，民進黨政府也不接招，擺明了協商就是過水而已，沒有誠意。協商過程中，韓國瑜還特別請行政院代表說明，但民進黨團代表柯建銘也不給人家說話，可見民進黨政府要求協商根本就是來過水、吵架的。

賴士葆強調，對於韓國瑜的表現還是很肯定，韓國瑜任勞任怨，他明明知道民進黨就是在設局，但韓仍然基於立法院長的職責召集協商。

賴士葆說，行政院現在要提出覆議，其實這樣對立法院是很不禮貌的，等於是打臉立法院的審查，如果立法院最後還同意行政院的覆議，也等於是打臉自己。