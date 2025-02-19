宜蘭軍人公墓前離奇車禍！小貨車撞樹...49歲男一度救活仍不治

記者游芳男、吳佩蓁／宜蘭報導

宜蘭蘇澳鎮軍人公墓昨（18日）發生一起死亡車禍，49歲吳姓男子駕駛小貨車沿中山路二段由北往南行駛，行經事故地點時不明原因失控衝到對向車道並撞擊路樹，警消獲報到場時，人已失去呼吸心跳，送醫搶救後雖一度恢復心跳，但仍因傷重宣告不治，詳細肇事原因仍待調查釐清。

▲小貨車駕駛不明原因衝向對向路樹，送醫搶救不治。（圖／記者游芳男翻攝）



警方表示，昨天上午11時32分獲報，指蘇澳鎮中山路二段131巷口發生車禍，警方到場發現49歲吳姓男子駕駛小貨車沿中山路二段往蘇澳方向行駛，因不明原因衝撞至對向車道旁路樹，車頭嚴重變形扭曲、擋風玻璃碎裂，可見撞擊力道之猛烈。

▲小貨車行經軍人公墓附近時，突然失控自撞，駕駛送醫不治。（圖／記者游芳男翻攝）



警消到場後，立即將吳男送往蘇澳榮民醫院急救，一度恢復生命跡象，未料轉院至羅東博愛醫院後仍急救無效死亡。

▲休旅車疑因天雨路滑，不慎自撞分隔島翻覆。（圖／記者游芳男翻攝）



此外，宜蘭冬山路一段昨日下午1時37分時也發生一起自撞事故，70歲陳姓男子駕駛白色休旅車行經事故地點時，疑因天雨路滑不慎自撞分隔島，車輛當場翻覆、冒煙，造成同車乘客受傷，經酒測駕駛無酒駕情形，詳細肇事原因待釐清中。