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台中七期命案3嫌起訴！為了傳播妹費用　「10大凶器」虐殺26歲男

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中七期命案今起訴，劉嫌等人手段兇殘，將26歲許男活活虐死。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中七期豪宅命案今偵結，主嫌劉男與同夥劉男、石男被依凌虐致死、毒品危害防制條例中強暴他人施用毒品等罪起訴。檢警查出，許男為主嫌劉男之助理，因積欠傳播小姐費用以及歷來款項發生爭執，竟遭劉等3人10種武器攻擊，甚至強迫餵毒品、潑灑酒跟辣椒醬等，將許男活活虐死。

檢警調查，劉男自2020年起聘僱許男擔任助理，協助劉男處理雜事，另名劉男、石男以及未成年林男則分別為主嫌之友人、新任助理等。去年10月18日凌晨，劉男因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，雙方發生嚴重爭執，劉遂夥同其餘共犯，要求許男待在陽台，並且脫掉全身衣物，開始凌虐毆打許男。

▲當時許男遭虐殺畫面被劉嫌錄下外流。（圖／翻攝黑色豪門企業）

許男陸續遭鋁製球棒、皮帶、榔頭毆打，還有六角鈑手戳刺、尖刀割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊、吸塵器尖端戳刺以及老虎鉗夾拔牙齒，凌虐兇器高達10種，手段相當惡劣。不只如此，劉嫌還強迫許男服用毒咖啡包，並用酒跟辣椒醬潑灑。

18日晚間，劉嫌等人為了避免許男哀號，以電線、膠帶綑綁許的手腳，並將人拖至廚房，持續凌虐許男。許男因全身以及頭部重傷，19日上午9時許失去意識，劉等人嘗試急救，直到當晚，劉男等人才撥打民間救護車電話，救護車到場前，許男仍傷重死亡。

▲許男生母當時接獲久未見的兒子死亡消息，趕赴台中相驗。（圖／ETtoday資料照）

經檢方相驗，許男因肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經軸索損傷、胃內容物吸嗆窒息，以及毒品交互作用而死亡。 檢方認定被告劉嫌等人犯三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死罪、三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死，依法提起公訴，全案預計由國民法官審理。

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