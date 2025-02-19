一個家暴、一個賣淫！差36歲父女戀「生下1孩」　悲慘人生曝光

▲爸爸媽媽是父女戀。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「為什麼要讓我出生過這種日子？」一名女網友吐露她心酸人生，父母相差36歲，爸爸會家暴嫖賭，媽媽會去公園招攬客人，家裡經濟狀況不好，她國小就開始洗碗賺錢，高中畢業就出來工作，甚至要負擔爸媽療養機構的費用，過著月光族的生活，直到雙親過世後，她才終於開始能存錢。

一名女網在Dcard以「我的奇葩人生～爸媽相差36歲，我很痛苦的長大」為標題透露，爸媽是父女戀，當時年僅24歲的媽媽認識60歲的爸爸，隔年兩人生下原PO。

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原PO透露，爸爸外型長得帥，但習性不良會家暴、嫖妓與賭博；媽媽則是性格溫厚善良，因為身體不好，幾乎都是爸爸照顧、帶去看醫生。全家則是靠爸爸榮民退休金與媽媽工作補貼維持家計。

同時，原PO也提到，媽媽是性工作者，「就是在某公園，招攬客人去開房間。」

原PO說，小時候就知道家裡經濟狀況不好，因此國小就去洗碗賺錢，「陸陸續續兼差一直到高中畢業，學費、制服、文具我都自己想辦法」，還有一些政府補助。

事實上，原PO高中畢業後有考上某師範學院，卻因家裡狀況不佳而放棄學業，「沒辦法白天上課晚上打工，無法照顧他們...就此結束我的求學生涯。」工作方面，營運好的時候，年薪約有60萬。

後來爸爸媽媽身體越來越差，相繼入住療養機構，儘管政府有補助費用，但兩老開銷實在太大，她只能過著月光族的人生。直到爸媽過世後，年約30歲的原PO終於可以開始儲蓄，但存錢速度遠遠慢於房價上漲的速度。

原PO坦言，有時會怨懟自己的人生為何那麼不堪，「為什麼要讓我出生過這種日子？有時也覺得上天派我來是不是要磨練我？尤其覺得媽媽為什麼要選擇爸爸？」

文章曝光後，底下網友紛紛不捨回應，「覺得你的父母真的蠻自私的」、「當個YTR慢慢講個100集應該很好賺」、「原PO的生活一定很辛苦，反而希望這篇是創作文」、「還好只有生你一個，不然你養爸媽還要養弟妹」、「好心疼，其實你應該是可以念書的」、「真的辛苦了，人生不一定要買房，沒有負債就非常棒了，還好你現在不用負責爸媽了，開啟自由人生」。

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