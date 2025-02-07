媽狂嫌女兒下體臭　網傻：故意羞辱！苦主曝1狀況「聞到死老鼠味」

▲媽媽在親戚面前，竟開口嫌原PO下體很臭。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我都聞不到！」一名女網友尷尬直呼，明明與媽媽有一個人的距離，甚至洗完澡出來，都會被她嫌棄私密處有異味，更傻眼的是，媽媽會當著爸爸、親戚面前說她有臭味，並質疑是沒喝水、熬夜的關係。文章曝光後，網友紛紛質疑「怎麼感覺妳媽故意在羞辱妳啊？」

一名女網友在Dcard表示，媽媽時常說原PO下面有異味，甚至還口無遮攔，當著爸爸與親戚面前說起這尷尬的話題，甚至頻頻強調沒喝水、熬夜不睡覺導致的。

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原PO透露，某次洗完澡，彼此隔了一個人的距離，媽媽又嫌她有異味，「我也不知道她為什麼聞的到？」

原PO覺得無奈又委屈，她並沒有聞到異味，況且每天都喝超過1500毫升的水，分泌物也沒出現怪異的顏色，而媽媽嫌她有味道的時候，也並非生理期間。對此，原PO感到非常苦惱「是我水真的喝不夠嗎？還是有什麼問題？」

文章曝光後，網友紛紛直呼誇張，「怎麼感覺妳媽故意在羞辱妳啊？自己女兒私密處有味道，肯定是提醒妳多喝水、換內褲材質、看醫生，在妳爸和親戚面前說是要幹嘛？他們是醫生嗎？妳不覺得很誇張嗎」、「媽媽也是女人，怎麼會直接這樣說自己女兒？發現女兒私密處有異味應該要建議女兒去看醫生才對」、「為什麼她會聞到？為什麼要跟別人說？好噁心的媽媽...言語霸凌」、「其實是妳媽媽有味道，自己心虛怕被聞到，就說是妳吧」、「確定親生母親嗎」。

也有人建議，「試試看私密處清潔產品，內褲要用專用手洗精，用手洗晾乾，每天洗澡時就洗，不要放很久一次洗，也可以試試私密處保健食品」、「多吃鳳梨會改善」、「吃益生菌，換成蠶絲內褲喔」、「喝水+補充蔓越莓益生菌都要」。

另有網友分享，「有人生病鼻子會發出惡臭，請她健康檢查」、「我之前鼻竇炎，一直聞到死老鼠的味道，我還想說為什麼旁邊人都沒反應？跟前男友說好臭喔，他也沒反應、說沒聞到，臭了好幾天，才發現是我自己鼻子有問題」。

事實上，過去一名台中70歲老婦人「一直聞到死老鼠味」，四處求診半年都治不好，直到找上耳鼻喉科醫師陳亮宇，以內視鏡深入探究，猛然驚見一大坨黴菌球就卡在鼻竇內，且位置卡得非常深，耐心耗費10多分鐘才慢慢夾出。患者一看到鼻腔內「生菇」也忍不住直呼「怎麼這麼多」。

陳亮宇解釋，黴菌性的鼻竇炎仍以開刀為主，因為殺黴菌的藥物副作用大、較傷身體，因此靠手術移除會比較好，當然控制好自身的糖尿病仍是關鍵。他也補充，黴菌性鼻竇炎分為侵襲性與非侵襲性，前者好發於免疫力低下、像是阿姨這類糖尿病控制不佳的患者，病灶除了在鼻子內化膿發臭外，甚至可能侵犯骨頭，吃穿顱底感染腦部。