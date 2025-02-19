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高雄「米奇屋」清30噸垃圾後賣掉了　工人喜：沒看到老鼠了！

▲▼高雄鼠窩清除作業對比照。（圖／高雄市環保局提供）

▲高雄米奇屋過去老鼠流竄，後來環保局介入狂清出30噸垃圾，環境改善很多。（圖／高雄市環保局提供）

記者賴文萱／高雄報導

過去因屋主長期在屋內堆放雜物、垃圾，導致老鼠、蟑螂到處流竄的高雄「米奇屋」，讓附近鄰居超崩潰，2022年在環保局協助下，一共清出30噸垃圾，才終於讓房屋恢復乾淨樣貌。而改頭換面的米奇屋先前開價1300萬求售，根據實價登錄資訊，該棟3層樓透天厝去年11月已售出，據悉，新屋主已展開翻修，而工班施工時「已經沒看到老鼠出沒了」。

▲▼高雄鼠窩清除作業。（圖／高雄市環保局提供）

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▲高雄透天厝推滿垃圾雜物，因而滋生鼠輩、蟑螂。（圖／高雄市環保局提供）

「米奇屋」位於三民區克武路巷內，過去因屋內堆滿垃圾、雜物，鄰居難以忍受，只好報請高市環保局處理，清除時老鼠到處亂竄，還下起「蟑螂雨」，最後清出30噸垃圾。

▲▼高雄,三民區,米奇屋,科工館站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄「米奇屋」經過環保局清理後，重新以「無限可能透天車墅」為名，開價1300萬元求售。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，2022年8月米奇屋清理完成後，屋主最高曾開價1600萬元出售，但無人問津，後來重現以「光武國小無限可能透天車墅」為名，在房仲網重新出售。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲屋主委由仲介銷售，後來調降開價1300萬元。（翻攝自住商不動產官網）

根據實價登錄資料，該棟地坪17.2坪、建坪38.89坪，屋齡36年，為地上3樓、地下1樓透天住家，去年11月以1266萬元成交售出。據悉，新屋主在農曆年後已經展開全面翻新整修，而工班進駐後施工至今，屋內也沒再發現有老鼠出沒，徹底改頭換面成功。

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