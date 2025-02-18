只為偷拍男偶像！女韓粉在福岡「暴打海關人員」　遭警逮捕惱羞了

▲日本黃金週福岡國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

去年超過3678萬人次到訪日本，其中以來自南韓的旅客占最大宗，高達863萬人。在此之際，來自南韓的觀光客在日本接連犯罪。某韓國男偶像在福岡機場現蹤，一名激動的29歲韓女竟然在禁止攝影區域內拍照，遭到海關人員制止，豈料她卻當場毆打對方。

根據日媒《九州朝日電視台》、《TBS News》，位於日本九州的福岡機場17日晚間8時20分發生一起觀光客毆打海關人員的離譜事件，一名自稱設計師的29歲韓籍女性抵達福岡機場國際線航廈出境大廳的隨身手提行李檢查處，此時她剛好目擊韓國男偶像經過，豈料她竟然不顧規定，當場拿起相機進行拍攝。

韓女在拍攝時，當場遭到現場一名30歲男性海關職員制止。海關人員表示，現場是禁止攝影區域、無法拍照。豈料，韓女竟然惱羞成怒，不僅用手肘毆打男性海關職員的胸口、毆打臉部，還將對方打到跌倒在地、滿地找牙，現場陷入一片混亂。

最後，該名暴力的韓女遭到日本當地警方逮捕。韓女接受調查時否認犯案，「我沒有生氣、更沒有出手打人！」

據悉，先前一名32歲的南韓女大生前往日本北海道旅遊，在搭乘公車時堅持中途下車、且並未付車資，在被公車司機壓下行李箱攔阻後，不諳韓語的她竟然惱羞毆打司機，令人聯想起從日本來台發展的M開頭女藝人。