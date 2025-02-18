再度怒嗆川普！北韓批美國要求無核化「過時荒唐」：毫無回應價值

▲金正恩視察核武研究所，北韓官媒公開戰術核彈頭「火山-31」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國國務卿盧比歐、日本外務大臣岩屋毅、南韓外交部長趙兌烈於當地時間15日在慕尼黑安全會議中召開三方會談，不僅支持台灣適當參與國際組織，更針對北韓（朝鮮）達成無核化進行討論。對此，北韓外務省發文強烈抗議，表示美國要求達成無核化，已經是過時且荒唐的思想。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓外務省發言人今（18）日針對美日韓外長會談提及無核化的內容發表談話，「（達成北韓無核化）從現實層面來看，無論是在實踐上、亦或是在概念上，如今早就是不可能、且是不現實的想法。美國正追求老舊過時、且荒誕不經的計畫。」

北韓外務省發言人表示，「時至今日，（北韓無核化）在飄渺的記憶中，已成為過去失敗的夢想！對於美國逃避現實的立場，毫無任何回應價值，這是我國（北韓）政府的官方立場。我們將以最強硬的語氣，嚴厲譴責美國的行動。美日韓陶醉於冒險的挑釁行動，為朝鮮半島（韓半島）和周邊地區招致衝突與對決，我們深感擔憂。」

北韓外務省嚴詞警告，「對於敵對國任何形式的挑釁與威脅，我方將以關鍵且具壓倒性的方式應對。」

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓統一研究院資深研究員洪敏（音譯）分析，進入川普第二任期後，北韓預估將採取明確的戰略，從原點強硬回絕川普所提的無核化，美國與北韓之間的外交關係將重回2017年的緊張局勢，採取「硬碰硬」態度的北韓一方面迴避與美國之間的軍事緊張局勢升溫、一方面維持與俄國的軍事同盟，持續發展核武。

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