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強化火場自救能量　南消六大辦理RIC快速救援訓練

▲台南市消防局第六大隊及特種搜救隊於17日上午聯合辦理火場快速救援訓練，以提升消防人員緊急救援技巧與災害現場的應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊及特種搜救隊於17日上午聯合辦理火場快速救援訓練，以提升消防人員緊急救援技巧與災害現場的應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為使在火災現場發生危急情況時，可即時介入救援空間迷失、受困或失聯之消防人員，台南市消防局第六大隊及特種搜救隊於17日上午聯合辦理火場快速救援訓練，以提升消防人員緊急救援技巧與災害現場的應變能力。

▲台南市消防局第六大隊及特種搜救隊於17日上午聯合辦理火場快速救援訓練，以提升消防人員緊急救援技巧與災害現場的應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，消防人員為搶救火災及搜索受困民眾，經常需深入火場，處於光線昏暗甚至伸手不見五指的建築物內部，也因此經常讓自身深陷危險之中，一旦發生緊急事故，造成消防人員受困，對其安全勢必有相當大的威脅。

▲台南市消防局第六大隊及特種搜救隊於17日上午聯合辦理火場快速救援訓練，以提升消防人員緊急救援技巧與災害現場的應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次課程內容包含受困消防員定位(搜索繩應用)、評估與處置(供氣)、搬運、快速脫裝CPR等課程。快速救援隊確認受困同人員區域範圍後，攜帶必要之裝備，並沿著水線並搭配搜救繩進入火場進行搜索行動，並於發現同袍位置後快速為其評估，迅速協助建立供氣方案，同時交叉運用「單人提肩拖拉法」、「單人扁帶環拖拉法」及「雙人提肩舉膝搬運法」和「雙人扁帶環提舉搬運法」等救援技巧，於最佳保護措施之下，快速且有效率地將人員救出，如被救出人員為OHCA則須搭配快速脫裝，以利迅速為其展開CPR等急救。

▲台南市消防局第六大隊及特種搜救隊於17日上午聯合辦理火場快速救援訓練，以提升消防人員緊急救援技巧與災害現場的應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，快速救援隊是保護同仁的最後一道防線，落實RIC課程訓練，讓消防人員更加熟悉火場快速救援，培養團隊默契及有效提升救災戰力，以確保消防人員救災安全。

▲台南市消防局第六大隊及特種搜救隊於17日上午聯合辦理火場快速救援訓練，以提升消防人員緊急救援技巧與災害現場的應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，隨著城市發展，災害的種類與複雜程度日益提升，消防人員面對的挑戰也更加嚴峻，提供消防人員最先進的裝備與最完善的訓練，確保在危急時刻能迅速應變，讓消防人員的安全可以獲得保障。

▲台南市消防局第六大隊及特種搜救隊於17日上午聯合辦理火場快速救援訓練，以提升消防人員緊急救援技巧與災害現場的應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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