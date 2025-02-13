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台中新光三越爆炸！9人送醫傷曝　1女13F搭電梯墜9F

▲▼ 台中新光三越 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲中港澄清副院長蔡哲宏說明傷勢。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中新光三越13日上午11時33分發生氣爆，有4名民眾從12樓美食街被炸出，經統計全案最新傷亡人數為4死20傷。中港澄清副院長蔡哲宏說明送醫病患傷勢。

蔡哲宏表示，比較嚴重的是澳門來台旅遊的一家人，他們總共有7個人，7個人裡面阿公於現場死亡，阿嬤到院前死亡，2歲小朋友比較嚴重，媽媽直接坐車子直接帶到急診，沒有經過救護車，來的時候馬上插管，嚴重的頭部外傷背部挫傷，目前轉院在中國醫藥學院，媽媽跟爸爸跟著過去，另外一個叔叔輕微的擦傷跟臉部撕裂傷，一家七口三代，要徒步過去大遠百，被掉下來重物砸中，阿公阿嬤當場死亡。

▲▼ 台中新光三越 。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡哲宏指出，現場的工人跟一樓的工人共2位，一位是周先生31歲，他們可能在施工的過程當中有引發火花爆炸，現場的工人臉部嗆傷，呼吸狀況是還算可以，為了安全起見送到加護病房，避免二度的傷害造成氣管灼傷

另外有一位工人說的不是很清楚，但了解的情況是一位68歲林姓男子，他自己陳述是在一樓裡面工作的時候，可能被重物砸到，目前他的狀況頭部有輕微腦震盪、胸椎骨折，目前先收住院，等到穩定之後再決定後面是否手術。

蔡哲宏說明，另有2個病患剛送到院，有一位是陳小姐，她是現場10樓的員工，她覺得因為煙的關係覺得胸部不舒服，懷疑是輕度的嗆傷，另外一位36歲女性，她是在13樓坐電梯，準備要下來的時候，剛好電梯碰到爆炸震動，突然間電梯就直接往下墜，後來也被救出來，消防隊員告訴她那個是在9樓，所以猜想可能是電梯的一個震動之後墜下煞車，傷勢情況還在評估當中。

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