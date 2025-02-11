理論結合實務深化專業技能　南消六大辦理警專42期寒假實習生訓練

▲為提升未來消防人才的專業素養，自1月13日起至2月14日止，共計有7名警專42期學生分發至六大隊所屬和緯、公園、永華分隊進行寒假實習訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升未來消防人才的專業素養，自1月13日起至2月14日止，共計有7名警專42期學生分發至六大隊所屬和緯、公園、永華分隊進行寒假實習訓練，期望透過實際參與消防安檢、緊急救護及災害搶救等多項業務，將課堂理論與實務操作相結合，深化專業技能，累積實戰經驗。

本次實習課程，除讓學生於原分發單位進行職場各項實務訓練外，更將學生集中至本大隊所屬專責安檢隊、和緯及永華高級救護隊、和緯分隊（救災主力隊），進行數天之專業訓練課程，訓練內容涵蓋多方面，包括救災器材操作、消防安檢實務以及救護技術操作等關鍵技能的培訓，為實習生提供全面而實用的專業知識。

在救災器材操作訓練中，藉由學長們講解救災現場所會面對的問題及安全注意事項，以提升了其應變能力及危機處理技巧。再藉由搶救器材之實際操作，掌握了不同救災器材的使用方法，確保在危急時刻能夠迅速展開救援行動。

消防安檢實務訓練則是讓實習生實際至各類場所進行實際踏勘，並藉由學長實地進行消防安全設備之檢查，讓實習生們對各類消防安全設備之檢查重點有更深刻之認識，使得書本學習到的專業知識，透過實地勘察的機會相互結合，讓專業知識更加精進。

而高級救護隊實習部分，則透過本大隊的高級救護技術員進行專業救護知識講授，並帶領實習生們進行實際操作相關救護技術。希望藉此加強實習生的醫療知識，也為他們未來在緊急救護專業領域中的工作打下堅實基礎。

警專實習生們對於這次實習機會皆表示收穫良多，不僅親身體驗到消防工作的挑戰，也深刻體認到團隊合作與臨場應變能力的重要性。他們期許自己未來能夠學以致用，成為守護人民安全的堅實力量。

消防局局長李明峯表示此次實習安排讓學生親身體驗消防工作，包含建築物消防安全檢查、救護出勤及災害應變等，讓他們熟悉消防設備操作、現場應變流程與團隊合作的重要性。「透過實習，學生能夠提前適應未來職場環境，培養應變能力與專業素養，這對於未來投身消防工作的他們來說，是一項寶貴的經驗。

市長黃偉哲表示消防工作關係市民生命財產安全，專業訓練至關重要。「讓年輕學子提早接觸第一線消防工作，不僅能強化專業技能，也能培養責任感與使命感，未來投入消防行列時，能夠更快上手，為市民提供更好的安全保障。」；另有感近日地震發生頻繁，市長亦呼籲市民朋友平時應做好相關防災準備，例如備妥防災背包等，並提高防災意識，為防災做最好的準備。