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泰國國際發明展吸22國2000作品比拚　明道中學學生勇奪4金2銀4銅

▲明道中學學生發明榮獲泰國發明展多項獎項。（圖／明道中學提供，下同）

▲「流體力學電功擴增轉換器」利用大口徑進風口，提升風力轉換電能之效率。（圖／明道中學提供，下同）

記者高堂堯／台中報導

由泰國國家研究委員會（NRCT）主辦的泰國國際發明展（IPITEx），日前於曼谷BITEC展覽中心舉行，吸引來自22國、超過2000件創新作品參展，包括臺灣的72件作品；明道中學派出9組學生、10件發明作品參展，勇奪4金、2銀、4銅及菲律賓特別獎，展現該校學生在科技創新領域的實力。

明道中學指出，其中由曾晨曦、陳昱安、黃翰致、陸佳妤、蘇禹欣、林星宇及王采妍等七位學生共同研發的「流體力學電功擴增轉換器」（Wind Force Energy Amplify Converter），為金牌得主之一，該發明利用流體力學原理提升風力能源轉換效率，在風力不足的區域可將風力集合，使相同風量能產生更大風力，以利轉為電能，作品最前方為大口徑的進風口，使大量的風進入後集合於加速管中，並輸出於加裝風力發電風扇之大口徑出風口。

▲明道中學學生發明榮獲泰國發明展多項獎項。（圖／明道中學提供）

▲明道中學廣告設計科曾晨曦組成跨域團隊，在國際發明展中已斬獲3金2銀的好成績。

該組成員曾晨曦為廣告設計科二年級生，累計已獲大馬、韓、泰發明展3金2銀，他表示透過多元入學管道進入技高就讀，也激發對創意與創新的高度興趣，透過該團隊合作與跨領域學習，並與專利師討論後，才能發明可廣泛應用於符合聯合國永續發展目標與新能源應用的整合式設備；同組成員也研發「警急車輛方位警示裝置」（Emergency Vehicle Position Alert Device），並獲得銀牌。

▲明道中學學生發明榮獲泰國發明展多項獎項。（圖／明道中學提供）

商業經營科三年級楊政諺、江芮筑及陳姿祐的「三合一風力發電機」，紀甯喬、朱曼寧及陳暘的「智慧安全斑馬線」，以及美術與設計科張豊沐團隊設計的「飲料平衡器」都獲金牌；銅牌作品也涵蓋多元領域，包括「All in one 環保杯」、「靜下來」噪音抑制裝置及「盲人的魔法杖」，而「多功能露營鍋具」展現在戶外活動的獨特實用性，更榮獲菲律賓特別獎。

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