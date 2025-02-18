酒窩整形失敗！她花2200元想變美　傷口「血流不止」暈死

▲萊拉接受酒窩整形手術，傷口卻劇痛且血流不止。（圖／翻攝臉書ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง）

記者吳美依／綜合報導

泰國曼谷一名女子接受整形手術，希望擁有一對迷人的酒窩，未料術後右臉頰傷口持續出血，時間甚至長達2個月，讓她一度暈死、緊急送醫。

41歲受害者萊拉（Laila）在TikTok看見一間整形診所的廣告，酒窩手術只要2300泰銖（約新台幣2233元），她被低廉價格深深吸引，並在去年12月3日晚間動刀。

起初，萊拉的左臉頰手術非常順利，但輪到右臉頰時，卻開始劇烈疼痛、大量流血，術後傷口極度腫痛，但醫師再三保證這很正常，沒有提供任何護理指示，或者告知任何可能出現的問題，就讓她回家了。

萊拉的右臉頰傷口持續惡化，儘管多次返回診所求助，醫師卻堅稱一切正常，最後甚至直接撇清責任。今年2月14日，她失血過多暈倒，在急診之後緊急動刀，終於成功止血，最後在民間組織Be One協助之下，向泰國公共衛生部求助。

不過，當局17日前往調查，卻發現診所大門深鎖。公共衛生部表示，該診所負責人是一名女醫師，很快就會被傳喚問話，等到萊拉的狀況穩定下來，也將被要求提供詳細資訊。

Be One提及這起案例時透露，多名受害者都在同一間診所發生手術問題，一名女性接受鼻子整形，術後卻無法呼吸，另一人接受線雕隆鼻手術，縫線卻未如預期，被人體吸收。