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泰國色狼議員認了「性侵台灣女遊客」！　警局投案畫面曝光

▲▼泰國色狼議員認了「性侵台灣女遊客」！　警局投案畫面曝光。（圖／翻攝自民意報）

▲泰國議員在律師陪同下，前往警局投案。（圖／翻攝自民意報）

記者王佩翊／編譯

泰國眾議院泰進步黨（Thai Progress）議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）涉嫌在1月性侵一名台灣女遊客，而犯行曝光後他神隱多日，隨後堅決否認，聲稱兩人為合意性交。如今案情出現反轉，他18日下午突然現身清邁府警察局投案，並承認性侵罪嫌的指控。

根據《民意報》報導，猜言帕宛涉嫌於1月9日凌晨2時在清邁市中心一間飯店性侵一名25歲台灣女遊客。根據女方證詞，兩人先是在酒吧認識，然後猜言帕宛表示要送她回飯店，沒想到卻在飯店遭到性侵。

被害女子9日隨即報警，警方展開調查後，種種證據都足以指控猜言帕宛犯下性侵重罪，因此向清邁法院申請逮捕令。只不過由於猜言帕宛持有國會議員身分，擁有逮捕豁免權。

事發後，猜言帕宛神隱，隨後才透過團隊否認犯行，同時質疑清邁警方的司法程序有問題。猜言帕宛透過團隊回應，兩人是合意性交，無性侵的疑慮。

分享泰國資訊的臉書粉專「泰國清邁象 Chiang MaiElephant」事發後曾分享此案，並po出監視器畫面稱，在酒吧是女方主動認識，且女方邀請他前往房間，認為「台女仙人跳的跡象嚴重，勢必要好好說明說明到底怎麼一回事情」，替議員說話，網友留言兩極。

整起事件18日則出現驚人反轉，原本一直待在曼谷的猜言帕宛當天下午1時主動前往清邁府警察局投案，並承認自己性侵台灣女遊客。現場有許多媒體聚集在警局外等候消息。而猜言帕宛則是由律師陪同抵達。

►泰狼議員性侵台女「反控司法程序有瑕疵」　被清邁警方狠打臉
►涉性侵台灣女遊客　傳泰國議員2／20之前投案

 
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