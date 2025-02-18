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「今日烏克蘭，明日台灣？」經濟學人：美戰略重心優先抗中

▲英國「經濟學人」（The Economist）以「今日烏克蘭，明日台灣？」為題，探討美國總統川普對歐洲政策的轉變將如何影響亞洲。（圖／經濟學人網頁

文／中央社

「經濟學人」分析川普上台後美國整體外交戰略取向後指出，美國認為歐洲盟友必須承擔自身的安全責任，而來自中國的挑戰則仰賴盟友共同牽制，因此「經濟學人」推測美國未來政策重心將會放在印度太平洋地區。

英國「經濟學人」（The Economist）今天以「今日烏克蘭，明日台灣？」（Will it be Ukraine today, Taiwan tomorrow？）為題，探討美國總統川普對歐洲政策的轉變將如何影響亞洲。

報導中說，在本屆慕尼黑安全會議上，歐洲各國焦點圍繞在「背叛」與「姑息」上。川普可能在俄烏戰爭中放棄烏克蘭的態度，引發歐洲對美國不再擔任安全保障者的擔憂。

然而，這場跨大西洋關係的「地震」，在太平洋卻幾乎未掀起漣漪。在檀香山防衛論壇（Honolulu Defence Forum）上，美軍將領與安全官員上強調強化亞洲盟友的重要性。一名南韓與會人士推測，美國若與俄羅斯針對烏克蘭問題達成協議，或許可以專注於嚇阻中國的力量。

文章指出，表面上的平靜，部分原因可能來自亞洲各國低調行事，或是他們對歐洲的困境漠不關心，抑或是為了爭取川普的好感（至少避免惹怒他），以確保美國持續提供亞洲安全保障。然而，最有可能遭受中國軍事霸凌的國家最有理由感到擔憂，一旦俄羅斯戰勝烏克蘭，北京恐將更加肆無忌憚。

以台灣為例，歷屆政府都認為，阻止俄羅斯在烏克蘭獲勝，對於嚇阻中國犯台至關重要。「今日烏克蘭，明日台灣」的憂慮，如今更為迫切。

日本「日經新聞」社論標題直言「別讓美國決定烏克蘭的命運」，認為川普對維持自由世界秩序的冷漠「令人遺憾至極，只會進一步削弱外界對美國的信任」。

印度則奉行「多元結盟」外交政策，一方面與美國關係日益密切，一方面維持與俄羅斯的緊密聯繫，近期更改善與中國關係。東南亞多數國家則對美國態度曖昧，正逐漸向中國靠攏，且不介意川普的「交易式外交」。

文章指出，不少美國人將俄羅斯視為敵人，認為只要歐洲盟友願意認真看待防禦問題，應該有辦法自行應付。然而，中國則是美國唯一無法單獨應對的強大對手，必須仰賴盟友共同牽制。

美軍印太司令部（Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將警告，中國正走上一條「危險的道路」。中國在台灣周邊進行種種大規模且愈來愈複雜的軍演並非單純演習，而是「入侵演練」，甚至可能為備戰提供「遮掩」。

經濟學人文章認為，美國可以透過採用人工智慧（AI）等新技術和加快武器生產等方式面對這樣的威脅，但更重要的是，還要與盟友及合作夥伴更加緊密地合作，鼓勵聯合行動，合作進行國防生產等。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週在布魯塞爾表示，歐洲盟友必須承擔自身的安全責任，美國從今以後的優先要務是對抗中國，因為有中國「有能力和意圖威脅我們的本土和印太地區的核心國家利益」。他還強調，川普「不會允許任何人把山姆大叔當成冤大頭」。

北大西洋公約組織（NATO）盟國意識到這樣的趨勢，近年積極展現出他們能幫助美國維護太平洋的勢力平衡。

加拿大一艘軍艦本月16日通過台灣海峽，引發中國強烈不滿；法國航艦戴高樂號（FS Charles de Gaulle）目前正與美國海軍及區域夥伴進行聯合演習；義大利航艦卡富爾號（ITS Cavour）去年也曾駛入印太，英國一艘航艦也計劃於今年重返印太地區。

然而，川普政府似乎對這些行動不以為意；赫格塞斯私下告訴歐洲盟友，他們應該堅持保衛自己的區域。

在川普第二個任期初期，白宮的來訪外賓包括日本首相石破茂以及印度總理莫迪（Narendra Modi），這似乎意味著美方持續注重印太地區。

與此同時，有關台灣的外交用語似乎也趨於強硬。川普和石破茂在聯合聲明中表示，他們「反對任何藉由武力或脅迫片面改變現狀的企圖」，過去的用語中並沒有「脅迫」一詞。美國國務院網站也悄悄刪掉「反對台灣獨立」的明確表述。

經濟學人文章最後提到，如果必得做出艱難抉擇，帕帕羅明確指出美國的優先要務：「如果100年前你要選擇世界的重心，那會是在東、中歐一帶；然而如今，它毫無疑問會是在印太地區。」

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