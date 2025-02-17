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大陸 大陸焦點 特派現場

「不只是AI」　經濟學人：大陸藥物研發領域「震驚世界」

▲藥，藥物，藥品。（圖／CFP）

▲藥品。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

自從DeepSeek橫空出世，大陸的AI發展受到全球關注。而《經濟學人》最新文章指大陸「不只是人工智慧（AI）」，在藥物研發領域的發展也讓世界感到驚訝，大陸的藥企在更便宜、研發更快速方面走在世界前列。

《觀察者網》引述《經濟學人》16日刊出的一篇文章，標題為「不只是AI，中國在藥物研發領域也震驚世界」（It’s not just AI. China’s medicines are surprising the world, too）。

報導說，「近幾個月來，中國在人工智慧領域的進步震驚了世界。在生物技術領域，一場更低調但同樣重要的轉變正在發生」。長期以來，大陸一直以生產學名藥（大陸稱仿製藥）、供應原材料以及為製藥界展開臨床試驗而聞名。

但是報導提到，現在大陸的製藥企業處於領先地位，生產的創新藥比競爭對手的產品更便宜，大陸也已經成為僅次於美國的全球第二大新藥研發國。

《經濟學人》引述諮詢公司艾意凱（LEK）統計，2020年至2024年，西方從中國獲得許可的藥品總價值增長了15倍，達到480億美元。

去年10月，美國製藥大廠默沙東宣布與大陸創新藥企禮新醫藥達成一項總額近33億美元的合作，以獲得禮新醫藥在研腫瘤藥物LM-299的全球開發、生產和商業化獨家許可。

▲醫院,藥物,門診。（圖／CFP）

▲大陸藥品開發迅速。（圖／CFP）

文章指出，近20年前，生物技術就被中國列為戰略重點。有了更多的人才和資金，大陸公司不再一味地仿製西方藥物，而是採取了「快速跟進」（fast-follower）策略，即採用已知藥物並進行修改，以提高安全性、有效性或遞送效率。

統計顯示，截至2024年1月，中國在研創新藥物達到4391種，較2021年7月幾乎成長一倍，其中，「快速跟進」和完全原創佔比42％。

《經濟學人》指出，臨床試驗是藥物開發過程中耗時最長、成本最高的階段，中國在這一階段的速度比西方國家更快，因為龐大的患者群體讓招募工作變得更容易，政府也鼓勵醫院和醫生進行研究。更快的試驗速度，使中國藥物對全球製藥企業更具吸引力。

中國生物製藥行業也面臨挑戰，包括投資放緩、中美緊張關係加劇等。文章說，到目前為止，中國的生物技術公司躲過了美國的相關審查。不過，由於美國總統川普正牢牢盯著和中國的貿易，生物技術領域可能會受到影響。

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