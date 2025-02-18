金孫涉詐遭山西公安拘留！元宵節台商會面曝近況　鹹粥嬤展笑顏

▲金孫涉詐遭山西公安逮捕，鹹粥嬤痛哭向海基會及陸委會下跪懇求。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹹粥嬤的金孫20歲黃姓男子去年3月離家失聯，警方查出他前往泰國、再轉往金三角，年底傳出因涉詐騙案遭山西公安拘留，金年1月阿嬤向陸委會、海基會的人員下跪，希望政府能協助她到對岸探望孫子，如今好消息傳來，賴清美議員今(18日)轉述阿嬤說法表示，元宵節台商已前往面會，得知金孫狀況不錯，阿嬤相當開心。

鹹粥嬤金孫是她一手帶大，未料卻捲入詐騙案，遭山西公安局拘禁至今，阿嬤非常擔心，怕金孫在拘留所沒有吃飽穿暖，又沒人幫忙購買日用品，因此向彰化縣議員賴清美求助，希望能陪她一起去山西探視金孫。

▲鹹粥嬤金孫涉詐遭山西公安逮捕。（圖／賴清美提供）

海基會也積極協助家屬，依家屬陳情，致函對岸海協會，轉達家屬訴求，促請協助處理；同時也函請我方相關機關，循兩岸協議機制協助處理，1月16日海基會及陸委會前往其住家關懷，鹹粥嬤更是落淚並下跪懇求。

賴清美表示，今天終於傳來好消息，看到阿嬤心情很好，因為她已經接到海基會及陸委會電話，元宵節那天台商有去會面她孫子，目前金孫狀況不錯，請她放心，由於阿嬤快1年沒有見到金孫，等山西省天氣變暖和，將親自前往探視。

▲鹹粥嬤希望能前往山西看愛孫，今天透早賣鹹粥賺錢。（圖／賴清美提供）