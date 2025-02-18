在地人反對也照做！Cheap見「苗栗1改變」：建議其他縣市學習

▲苗栗重視人本交通這塊。（圖／苗栗縣政府人本交通學習網）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅Cheap相當關心社會議題，他日前以「新聞稿」的格式發文，並刻意以「苗栗國」來描寫，說苗栗國在「人本交通」方面，推動成效明顯，與停留在「口號層面」的縣市相比，「苗栗國」的實際作為值得「鄰國台灣」借鏡。

Cheap在臉書粉專上發文，提到「苗栗國」近來在人本交通的推動上，有明顯的成效，「現任國王鍾東錦加冕後，延續並加速推行相關政策」，包含大規模興建人行道、重劃交通標線，提升行人安全和交通秩序，與「鄰國台灣」部分只停留在口號層面的縣市相比，「苗栗國的實際作為受到廣泛關注」。

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接著Cheap引用在地人的說法，說即便地方對於人行道建設存在一些反對聲音，像是施工期間的不便、資源分配爭議等，但鍾東錦的態度仍然堅定，並未動搖，「甚至連反對派的國會議員，如陳光軒，也對這些政策表示支持，形成了少見的跨陣營共識」。

Cheap最後說，「苗栗國成功的經驗，值得鄰國台灣借鏡」，台灣部分縣市在推動「人本交通」時，會因各種考量而裹足不前，導致行人空間不足、交通環境混亂，因此建議其他縣市可向苗栗學習，以堅定的執行力來實現「人本交通」。

貼文曝光後，陳光軒也回應，「反對派國會議員簽到！人本交通的部分，還真的是講一次做一次，算他狠，進步的空間還很大，會持續監督」。