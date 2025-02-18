流感增21死、122重症！單周14.8萬人就診「疫情仍處流行期」

▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（18）日表示，上周類流感門急診就診約14萬8千餘人次，較前一周下降，仍為近十個流感季同期次高，此外，單周新增122例重症病例，21例死亡，新增病例及死亡個案均以感染A型H1N1為多。疾管署提醒，目前仍然處流感流行期，近期流感併發重症病例數仍多，近期因氣溫變化大、元宵燈節活動及學校開學等因素，病毒活動與人群接觸致疫情傳播風險持續，提醒民眾仍需留意。

疾管署說明，國內處流感流行期，且近期流感併發重症病例數仍多，上周（2/11-2/17）新增122例重症病例，21例死亡，新增病例及死亡個案均以感染A型H1N1為多。本流感季自2024/10/1起截至2025/2/17累計917例重症病例（858例A型H1N1、40例A型H3N2、8例A未分型、11例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占56%），另死亡病例累計181例（175例A型H1N1、4例A型H3N2、2例B型），確定病例及死亡病例分別有86%及90%未接種本季流感疫苗。

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另國際疫情部分，北半球流感處高點，鄰近國家及地區之香港疫情持續上升，新加坡、韓國高於閾值，中國呈上下波動，日本則呈下降趨勢，歐洲處高點，北美洲國家則持續上升。亞洲主要流行型別以A型H1N1為主，歐洲以A型H1N1及B型共同流行，美國則為A型H1N1及A型H3N2共同流行。

疾管署表示，增購10萬劑流感疫苗已配送各縣市，截至2月18日統計全國2月20日起將共有2,280家合約院所（含233家醫院、1,749家診所、298家衛生所）提供增購之公費流感疫苗接種服務。

疾管署說明，為利於第一線醫療院所人員接種作業，原計畫剩餘疫苗亦自2月20日起暫停提供擴大全民接種，所有公費流感疫苗自該日起均改為僅11類高風險族群。

對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

除未滿9歲初次接種流感疫苗應接種2劑（2劑間隔4周以上），其餘對象均接種1劑。疾管署提醒，若屬上述計畫對象且自113年10月1日以後未接種流感疫苗者，請踴躍前往接種，建議民眾可透過各地方政府衛生局網頁查詢鄰近合約院所名單，並向合約院所預約接種。