屏東弱勢婦棲身宮廟外出迷路　內埔警急救援助返回

▲內埔警分局警備隊巡佐吳豐吉、內埔所警員張鎧巖載徐女回到棲身的宮廟 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

弱勢的徐姓婦人棲身廟宇，外出散步找不到回宮廟之路，熱心民眾看到報警，內埔警分局員警獲報將她載回該宮廟，叮嚀廟方主事人員多留意她行蹤，以免再走失。

內埔警分局警備隊巡佐吳豐吉、內埔所警員張鎧巖，日前執行巡邏勤務接獲勤務中心通報，在內埔鄉東寧村北寧路段，疑似有民眾迷路，員警到場後發現，有一名婦人在路上徘迴，於是上前關心。

警方查知該名徐姓婦女，年近60歲，住內埔鄉上樹村，因一時精神恍惚走到東寧村北寧路，但找不到回去的路。於是警方先開車載她回去住居所。警方到達查知之地址後發現，該址為一間宮廟，於是詢問廟方的管理人員邱女士後得知，該名徐姓婦人為廟方收留之弱勢民眾，警方告知邱女士有關徐婦迷路之情形，並請廟方要多加留意，廟方及徐女不斷向警方道謝。

內埔警分局長郭譯隆表示，家中若有失智或是容易走失之家屬，可向屏東縣政府社會局申請「預防走失-愛心手鍊」配戴，並將連絡資訊刻印於上，以利其他他人或警方發現時，能迅速聯繫家屬；另籲請民眾，近日天氣早晚溫差大，家中有小孩或年邁長者外出，請注意保暖工作。