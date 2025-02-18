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「最便宜AI手機」將登場　專家點名需滿足1關鍵

各大品牌力推AI手機，包括三星Galaxy S25旗艦系列、華碩的Zenfone 12 Ultra，以及iPhone SE 4的登場。（圖／報系資料照、華碩供圖、翻攝自 deratechh_01）

▲各大品牌力推AI手機，包括三星Galaxy S25旗艦系列、華碩的Zenfone 12 Ultra，以及iPhone SE 4的登場。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

二月一開始，年後換機潮來襲，各大品牌無不使出渾身解數，力推「AI手機」。Android家族打頭陣，三星Galaxy S25旗艦系列4日啟動預購，台灣唯一手機品牌華碩（2357）不甘示弱，６日也搶發「Zenfone 12 Ultra」加入戰局，蘋果CEO庫克13日趕著上X預告，六天後「準備好迎接家族新成員」，讓市場憧憬「最便宜AI手機」iPhone SE 4將登場。

何謂AI手機？工研院產科國際所資深分析師呂珮如接受CTWANT記者採訪指出，多數國際智庫認定的基準點，以AI晶片的NPU（神經網路處理器）算力不少於30 TOPS為規格。「除了需要有搭載上述的AI晶片，還有散熱需要升級、記憶體要提升，另外導入LLM（大型語言模型）。」她解釋。

對照起來，目前市面上聯發科天璣9300、9400，高通的Snapdragon 8 Gen 3以及Snapdragon 8 Elite，Apple的A17 Pro跟A18 ，Google的Tensor G4，三星的Exynos 2400，採用上述這些晶片的智慧手機，比較能定義成AI手機。

蛇年各大品牌新推AI手機中，華碩和三星的新機都用上高通的「Snapdragon 8 Elite」，NPU效能提升40%；而iPhone 16 Pro系列，搭載的A18 Pro系統單晶片（SoC）集成了16核NPU，每秒可進行高達35萬億次的運算（前一代A17 Pro的 NPU 算力也是35 TOPS，再前一代 A16 Bionic的NPU算力為17 TOPS），顯著提升AI任務的效率。

在實測中，YouTuber「3C達人廖阿輝」開箱三星 S25 Ultra後讚其遊戲表現「真的神，起飛了」，「『原神』（米哈遊開發的動作角色扮演遊戲）測試30分鐘，竟然是滿幀60fps（遊戲在整個測試過程中始終以每秒60幀的速度運行，且幀率保持穩定，沒有明顯波動）一條直線，測試『崩壞：星穹鐵道』（米哈遊開發的戰略角色扮演遊戲）這些高負載的遊戲，也沒有問題，然後跑遊戲測試、壓力測試之後，還用紅外線攝影機去拍攝，機體溫度也沒有明顯變高。」

同時，百萬網紅joeman開箱對Zenfone 12 Ultra時，也毫不吝嗇地稱讚其高性價比，認為「台幣不到3萬就能享有8 Elite」的效能配置，對於注重性能的用戶而言無疑是一大吸引力。

工研院產科國際所資深分析師呂珮如。（圖／工研院供圖）

▲工研院產科國際所資深分析師呂珮如。

至於LLM方面，手機廠商通常會自行訓練大模型，並搭配如ChatGPT的通用大模型。以蘋果為例，iOS 18不僅本地內建了一個低延遲、擁有30億參數的LLM，還接入蘋果私有雲計算的雲端大模型和ChatGPT，使用戶能以GPT接管siri，提升智慧體驗。三星則利用Google的Gemini AI引擎，結合自家 Bixby 語音助理，展現跨平台整合能力。

華碩新機除了搭載ChatGPT、Meta Llama 3 8B外，還導入自家開發的「福爾摩沙AI大模型」，在繁體中文辨識度上大幅優於對手，號稱市面上最懂繁體中文語意、台灣文化的AI。

與去年市售AI手機所謂的「AI」應用，例如修圖、畫圖、問答、執行簡單的操作（如定鬧鐘、行程等）等，今年品牌大廠則尋求讓AI更落地化、更先進的解決方案。

比如三星S25旗艦系列，「3C達人廖阿輝」發現，多數AI選項方面「可以完全設定成本地運行」，比如較有隱私疑慮的通話翻譯、通話文字轉錄、錄音會議筆記等；不過S Pen拿掉藍牙功能，「是非常可惜的一個點」，他感歎，這對於習慣遠端拍照或控制音樂播放等的用戶來說是一大遺憾。

YouTuber「3cTim哥」實測三星S25內建Galaxy AI跨應用執行鏈，一句「幫我查一下附近的海鮮料理餐廳，記錄我的Samsung Note」，即可自動從日程表讀取地址，並傳遞至地圖應用，省卻繁瑣的複製黏貼步驟，也就是以一個指令控制多個程式，成了新亮點。

華碩Zenfone 12 Ultra支援六大AI功能，強調能夠在雲端與地端自由切換，其中有五種功能可在手機（地端）執行，四款則以雲端運算，僅「AI即時通話口譯2.0」跟「AI圖片搜尋助手」則100%吃手機NPU，而「畫圖搜尋」功能則必須調用雲端資源搜尋。

儘管產品技術、功能推陳出新，YouTuber「彼得森」提醒消費者，選購時要注意「系統使用期限」，他在華碩Zenfone 12 Ultra評測中點到，該機系統更新期限僅有2年，三星和Google則提供7年，蘋果5至6年，相比之下，使用期限成了明顯劣勢。

華碩全球副總裁林宗樑透露，Zenfone 12 Ultra導入自家開發的福爾摩沙AI大模型。（圖／鄭思楠攝、翻攝自台智雲臉書）

▲華碩全球副總裁林宗樑透露，Zenfone 12 Ultra導入自家開發的福爾摩沙AI大模型。

華碩在6日發表會上就公告，「所有AI功能免費到2025年底」，未來的變化則另行公告；三星早在去年初就預告，Galaxy AI功能將在2025年底前，免費向支援該功能的裝置提供服務。台灣旗艦機雙雄的動作，是否為AI有價模式埋下伏筆，後續值得觀察。

究竟如何選出性價比高的AI手機？光華商場一位通路商告訴記者，選機時不僅要關注產品參數和價格，更要從實際應用場景出發，考慮哪些功能能真正解決日常需求，例如，商務洽談的用戶需要即時翻譯、語音轉文字等功能，愛攝影的用戶，應重視鏡頭性能與影像處理技術，此外，電池續航、充電速度、是否支持eSIM等都會是標配。

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