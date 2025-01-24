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【廣編】Galaxy S25神腦同步亮相　2／4起預購獨送最高價值五千元禮包

神腦,AI手機,三星Galaxy S25（圖／業者提供）

▲全台中華／神腦門市及神腦生活網路商城2月4日起開放預購Galaxy S25。

【廣編特輯】

圖、文／神腦國際提供

三星今年打頭陣的AI新機Galaxy S25系列今日隆重發表，搭載更先進的AI應用，機身、重量更輕薄，也推出個人化助手、強化隱私、提升相機體驗等吸睛賣點。神腦先前針對星粉會員推出「早鳥專案」超過千人登錄引起話題，想把握最後優惠拿到加碼500元神腦幣，最晚1月24日火速登錄。

全台中華／神腦門市及神腦生活網路商城2月4日起開放預購，可拿最高價值5,000元的禮包，還送第二年原廠保固。神腦會員2月壽星購機可選現折3,000元！

神腦全通路年後預購　獨家禮包四選一
還在等什麼？年終就是要來購新機！2月4日起透過神腦全通路預購三星Galaxy S25系列獨家送大禮包，像是三星配件、穿戴、MEGAKING 手機配件和神腦幣，以上四擇一，最高價值5,430元。除原有的一年原廠保固，神腦加碼再送第二年延長保固（價值1,990元），讓你享受AI無後顧之憂。神腦寵愛會員準備「生日月專屬福利」，送生日禮金50元（可現抵），二月壽星購買三星Galaxy S25系列最高現折3,000元！神腦提供了多元支付方式皆享優惠，包括信用卡、LINE Pay、街口支付、悠遊付、Pi 拍錢包、Hami Pay、銀角零卡等，搭配銀角零卡單筆消費滿3萬回饋200元中租Coin，累積消費滿3萬登記抽MSC地中海榮耀號雙人郵輪套票。

AI監測健康　全新智慧戒指圈住你的健康
AI神隊友再+1！三星今年推出的智慧戒指Galaxy Ring是Galaxy系列中最精巧的一款，麻雀雖小但五臟俱全，結合最先進的感應器技術及Galaxy AI 系統，戴在手指上當成時尚穿搭配件，就能密切追蹤全天的健康狀況，特別是精確的睡眠分析，它會蒐集你各項睡眠資訊，根據AI演算法提供評估身心及體能狀態，甚至是預測生理期時間，讓你體驗個人化的監控與健康照護。星粉使用戒指就能無縫串聯Galaxy生態圈，可以透過簡單手勢控制關閉鬧鐘、遠端拍照等提升生活的便利性。充電續航力長達7天，邊框採用堅韌鈦金屬外框，得以抵抗日常磨損，並具備IP68防塵防水等級，有3種顏色、11種尺寸可選擇，外觀與性能都出色，歡迎至全台中華／神腦門市或神腦生活網路商城洽詢選購。

所有活動詳情以神腦官網或門市公告為準，更多資訊請參考：
神腦生活：https://reurl.cc/46nV9Y
神腦國際FB粉絲團：https://reurl.cc/qn6WeR
「神腦Galaxy S25全系列預購」活動網頁（1/23下午2點後開放）：https://reurl.cc/G5O233

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關鍵字：

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