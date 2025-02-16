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華航、澳洲飛行學院簽培訓協議　駐墨爾本辦事處力促台澳航空合作

▲▼中華航空（China Airline）與澳洲知名飛行訓練機構「阿得雷德飛行訓練學院」 FTA （Flight Training Adelaide）本月中旬，在駐墨爾本辦事處長呂明澤居中努力下，雙方正式簽署飛行員培訓協議。（圖／駐墨爾本辦事處提供）

▲中華航空（China Airline）與澳洲知名飛行訓練機構「阿得雷德飛行訓練學院」 FTA （Flight Training Adelaide）本月中旬，在駐墨爾本辦事處長呂明澤居中努力下，雙方正式簽署飛行員培訓協議。（圖／駐墨爾本辦事處提供，下同）

記者陶本和／台北報導

台灣與澳洲在飛航交流方面，近日又向前邁進一步。中華航空（China Airline）與澳洲知名飛行訓練機構「阿得雷德飛行訓練學院」 FTA （Flight Training Adelaide）本月中旬，在駐墨爾本辦事處長呂明澤居中努力下，雙方正式簽署飛行員培訓協議，呂明澤也出席並見證簽約儀式。他強調，本次合作將進一步深化台灣與澳洲在航空領域的合作，並為台灣航空產業發展注入新動能。

本協議將由「阿得雷德飛行訓練學院」為「中華航空」提供符合台灣與澳洲飛航標準的專業飛行員訓練，涵蓋澳洲商業飛行員執照（CPL）等課程。學員將在澳洲接受飛行與理論訓練，並享有完善的住宿與學習資源。雙方也將建立定期評估機制，確保培訓品質，進一步提升台灣航空人才的國際競爭力。

呂明澤表示，澳洲擁有世界級的飛行培訓體系，阿得雷德飛行訓練學院更是享譽國際的專業訓練機構。這次合作不僅提升台灣飛行員的專業技能，也象徵台澳在飛航領域的交流更為緊密，符合台灣政府推動國際航空合作的方向。

華航駐墨爾本分公司總經理梁仲仁則表示，很榮幸與阿德雷德飛行訓練學院合作，透過這項培訓計畫，該學院將為台灣航空運輸業培育高水準的菁英飛行人才，期待未來能進一步拓展雙方合作機會，共同促進航空安全與技術交流。

涉外官員表示，本次協議的簽署不僅有助於華航建立更專業強大的飛行員培訓體系，也進一步促進台澳雙邊的飛航合作與人才交流。未來，雙方將持續深化夥伴關係，共同推動飛行訓練標準的提升，為台灣航空產業發展奠定穩固基礎。

▲▼中華航空（China Airline）與澳洲知名飛行訓練機構「阿得雷德飛行訓練學院」 FTA （Flight Training Adelaide）本月中旬，在駐墨爾本辦事處長呂明澤居中努力下，雙方正式簽署飛行員培訓協議。（圖／駐墨爾本辦事處提供）

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