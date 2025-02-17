不捨柯爸等不到柯文哲　邱毅嘆：台灣司法史上最黑暗的一頁

▲柯文哲與父親柯承發昔日合照。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲父親柯承發今（17日）上午過世，享耆壽94歲。對此，前立委邱毅表示，柯父遲遲等不到柯文哲出監，從此天人永隔，這是台灣司法史上最黑暗的一頁。他強調，為人子女者最大希望，就是能陪老父走完最後一程，但柯文哲身陷牢獄，雖核准探視，但僅30分鐘，除了哀痛落淚，還能挽回什麼？黃國昌目前最大責任，就是堅持藍白合作，把柯文哲救出來，此不共戴天之仇絕不能忘。

邱毅表示，遲遲等不到柯文哲出監，柯父柯承發病逝，從此天人永隔，這真是人倫之痛，不共戴天之仇。關押柯文哲，始終不讓交保的那一干人，或者應該稱呼他們為畜牲吧，不知道他們是否有一丁點悔恨之心，但所有有良知的台灣人民，應該都會牢牢記住這些人的醜陋嘴臉。

邱毅回顧，在柯文哲起訴那天，北檢的偵查程序已經結束，進入北院的公開審理階段，這時明明貪污受賄證據不足，而政治獻金部分，過去並無收押之前例，按理北檢移交檔案予北院，就應該准允交保。

邱毅指出，准允交保主要在保障被告權益，使在審理階段，控辯雙方可以處於對等狀態，以維護司法的公平性，北院法官初始應該也是如此思考，所以才兩度裁定柯文哲交保，但北檢卻受制於政治黑手的指揮，以及本身的求功心切，一再的提起抗告，最後逼使北院不得不裁定收押禁見。

邱毅直言，這是台灣司法史上最黑暗的一頁，因此才引發1月11日的「司法節釘孤枝」全民抗爭運動。當時柯父正在病重搶救，為人子女者的最大希望，就是能陪老父走完最後一程，但身為急救名醫的柯文哲，卻無奈身陷牢獄，愛莫能助，這是人世間最悽慘的景況，中間雖核准柯文哲戒護探視一次，但僅僅30分鐘，面對在生死邊緣的老父，除了哀痛落淚，還能挽回什麼，還能補救什麼？

最後，邱毅強調，柯父走了，昨天黃國昌已當選民眾黨新任主席，此不共戴天之仇絕不能忘，黃國昌目前最大的責任，就是堅持藍白合作路線，聯合國民黨，團結在野力量，把柯文哲救出來。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）