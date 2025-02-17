WBCQ棒球賽周五開打！肯德基祭3大觀賽優惠　加碼2夯品買1送1

▲肯德基應援優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2025年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將在2月21日正式開打，肯德基祭出「3大觀賽優惠碼」，不僅有炸雞+蛋撻「應援激省桶」下殺65折，還有買蛋撻送雞塊等好康，2月18日起限時7天開跑；外送、APP則加碼推指定夯品買1送1。

▲肯德基應援優惠一次看。

肯德基推出「3大觀賽優惠」，包括「咔啦脆雞6塊+原味蛋撻4個特價399元」、「咔啦脆雞2塊+原味蛋撻1個+小杯無糖茉莉綠茶1杯特價139元」，以及「買原味蛋撻禮盒送雞塊特價205元」，內含原味蛋撻6個+上校雞塊4個」，最低可享62折起優惠，2月18日起至2月24日限時開跑。

期間加碼於外送、線上預訂快取祭出「雙色轉轉QQ球買1送1」；至3月3日前PK APP則還有「4塊上校雞塊買1送1」，數量有限、送完為止。

▲繼光香香雞推出2款限定套餐應援中華隊。

同樣為力挺中華隊，繼光香香雞即日起至3月2日則推出2款應援套餐，「一擊棒香雞應援餐」內含人氣香酥大腿排、墨魚甜不辣及經典芝麻球，售價219元；「豪華海陸三拼香雞應援餐」則是大份香香炸雞、中份阿根廷魷魚以及蒜脆杏鮑菇的海陸組合，售價308元。