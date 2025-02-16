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成大副校長爆撞三「太太心聲曝」！揪4疑點挺夫：他是被設計的

▲▼陳鴻震坦承的確認識高小姐，但是基於科學專業學術諮詢，曾一起吃飯討論，未逾越分際。（圖／成大提供）

▲陳鴻震坦承認識高小姐，但未逾越分際。（圖／成大提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

成大副校長陳鴻震與台大資工系教授徐宏民日前遭爆婚內出軌，偷吃同個小三。陳鴻震透過書面文字回應，的確認識女方，但是基於科學專業學術諮詢，未逾越分際，其餘均屬不實揣測。行政院退輔會講座教授許世穎今（16）日透露，他和陳鴻震通話過，對方相當沮喪，但太太不只冷靜，還點出4個不合理之處。

許世穎在Threads表示，他早上和陳鴻震通過電話，對方非常沮喪，「副校長說他和此女沒那麼熟，他鐵定是被設計的。」至於他一開始很擔心副校長太太會很激動、無法原諒，但陳鴻震太太非常冷靜清楚，還提出4點和事實不符之處。

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陳鴻震太太指出，「1、那天晚上他有回家，根本沒有進去高女的住處。」「2、副校長如果要偷腥，十年前借調台北的時候，就會發生了，怎麼會等到現在。」「3、副說那天高女很奇怪，主動靠過來並挽了他的手，沒想到就被拍到。」「4、陳太太說照片上的兩人不像情侶親熱的模樣，他是被設計的。」

許世穎說，他認識陳鴻震夫妻多年，相信他太太的說明，「陳太太是打心底信任他先生，也認定他是被設計陷害的。」三人討論了一個多鐘頭，「我相信他們，希望他們能出來澄清自己的清白。」可現在陳鴻震也害怕被繼續追殺，只能保持低調，令許世穎感到很難過。

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