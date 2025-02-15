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2025年「4生肖」小心遇劫！　命理師曝解方：可擋煞化吉

4生肖「2025年小心遇劫」　命理師「擋煞化吉」招式大公開

▲清水孟國際塔羅小孟老師指出，有4個生肖今年「可能運勢不太好」。（示意圖／翻攝unsplash）

文／CTWANT

春節假期結束，公司、學校都已陸續開工開學。新的一年裡，大家都期望自己能夠逢凶化吉，運勢更上一層樓。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書指出，近期災難消息頻傳，有4個生肖今年「可能運勢不太好」，並分析可能遇到哪些類型的劫難，以及化解的方法。

●第四名：生肖猴

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屬猴者今年較易捲入八卦、是非流言的災難，面臨小人的劫難和背後中傷的災禍，所幸都能自動化解。小孟老師建議多冥想自己信仰的宗教、神明，或聆聽心靈音樂，有助於淨化身心，化解災難指數85分。

●第三名：生肖狗

屬狗的朋友接下來要提防外出時遇到交通意外，好在好運即將來臨，能夠化大事化小、小事化無。小孟老師特別提醒，外出走路時不要滑手機，雨天路滑也要格外小心，多冥想、觀想太陽，就能化解災厄，化解災難指數有90分。

●第二名：生肖羊

屬羊的人要特別注意健康，可能面臨健康方面的災難，例如食用海鮮時留意食品安全問題，也要防範腸胃道疾病。外出時勤洗手，在密閉空間也盡量配戴口罩。幸運的是，健康狀況出問題也會遇到好醫師、貴人伸出援手。多攝取蔬菜水果，可以增強免疫力，化解災難指數達95分。

●第一名：生肖兔

屬兔的朋友要特別注意，最好少去不乾淨的地方，以免身體不適，也不要前往海邊或山上，以免沖到煞氣。不過小孟老師也指出，幸好屬兔的朋友在2025年貴人運比較用旺，若遇到不好的事也能夠化險為夷、擺脫災難。小孟老師建議，多穿粉色或白色的衣服，就可以提升運氣、抵擋煞氣，化解災難指數高達100分。

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