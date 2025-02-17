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男友儲值6000遊戲點數！她怒買保養品被轟出去傻眼：花我自己錢

伴侶之間，若價值觀不相同，恐怕很難走得長遠。（示意圖／PIXABAY）

▲女網友的東西全被男友丟到公寓門口。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

伴侶之間，若價值觀不相同，恐怕很難走得長遠。一名女網友淚訴，男友偷儲值遊戲點數，被她發現後，也花自己的錢買了相同金額的保養品，豈料男友居然要跟她分手，甚至把她的東西全丟到門口，讓她傻眼直呼「我到底錯哪裡」。

原PO在《匿名公社》表示，男友偷儲值遊戲點數6000多元，自己知道後，一氣之下，也買了6000多元的保養品，沒想到男友居然氣到要跟她分手，不僅如此，下班後回家發現，自己的東西全部被丟到公寓門口，男友不接電話，接了電話也完全不溝通。

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原PO透露，男友認為他賺錢很辛苦，儲值遊戲也是花他自己的錢，「我賺錢也很辛苦，我也是花自己的錢。」她不解，到底自己錯在哪裡，怎麼到最後反而變成是她的錯，甚至被趕出門，「房租我也有出一半，只是因為是他租的，我就活該被趕出來嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「還不趁機遠離這種巨嬰，再留久一點，命都賠進去」、「還不趕緊分了」、「就終於找到一個能分手的理由啊，不愛了，什麼都能看不順眼」、「那就分手吧，不是真愛」、「順手就丟了吧」。

另外也有人說，「妳錯在怎會選一個那麼爛的人來當男友，這次就正好直接分了，錢什麼的，有金流就去討回來，跟這種有啥好溝通。」

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