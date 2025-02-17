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把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣，周二雨區擴大！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的9度。氣象署表示，周二至周三清晨基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢發生機率。

氣象署今天清晨發布「濃霧特報」，今晨至上午南投、彰化至高雄易有局部低雲或霧影響能見度，彰化至高雄已或將出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象署說，今天大陸冷氣團影響，夜晚清晨低溫在中部以北及東北部13、14度，其他地區15至17度，白天高溫在北部及宜花19、20度，其他地區22至24度；環境偏乾，各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署提到，周二至周三清晨冷氣團影響，迎風面水氣增加，大台北、東半部有局部短暫雨，西半部山區亦有零星降雨，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨較廣泛，有局部較大雨勢機率。

氣象署指出，周三白天起至周四冷氣團逐漸減弱，周三白天起基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區亦有局部短暫雨；周四東半部有局部短暫雨，北部及中部山區亦有零星短暫雨。

氣象署提醒，周五另一冷氣團南下，各地天氣轉冷，影響到周日；迎風面水氣偏多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部及中部山區亦有零星短暫雨。

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