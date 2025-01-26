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金山知名海鮮餐廳出包！他吃烏龍麵見「1大張報紙」：油墨混湯中

記者郭世賢、閔文昱／新北報導

金山大碗螃蟹深受饕客推崇，原因是新鮮大碗又實惠，完全顛覆了吃海產很昂貴的刻板印象。不過，有網友指控，他近日帶著家人到該店家用餐，卻發現其中一碗海鮮烏龍麵裡竟有「一大張報紙」，讓他相當傻眼。

一名網友在臉書「爆料公社公開版」發文表示，他每次來到金山一定要來吃的美食就是金山大碗海鮮烏龍麵，因為該店家向來以品質穩定聞名，不料近日他帶著全家6人到該店家用餐時，卻發現家人吃到一半的餐點裡竟出現「一大張報紙」，讓他相當震驚。

▲有顧客指控在烏龍麵中發現一大張報紙。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

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▲有顧客指控在烏龍麵中發現一大張煮爛的報紙。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版，下同）

原PO指出，他當下立刻找來了服務人員反映問題，起初服務人員提議重新煮一碗，但他認為報紙早已煮爛，不知有多少油墨混入湯中，再煮新的也不敢吃，因此他再找來店內的正職員工出面處理，這次對方先遞上冷泡茶以示歉意，隨後解釋可能是因為洗菜或烹調時的疏忽所致，願意退費或是重新煮過一碗。

▲有顧客指控在烏龍麵中發現一大張報紙。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

原PO透露，對於店家願意承認錯誤並積極處理，他認為這樣就好，不需退費，但店員仍堅持退還了該碗烏龍面的費用。為此，他也呼籲店家正視此次的食安問題，「您們這麼有名的店面，如果連食安都不注意，我的小孩和家人看到裡面有報紙，他們也不會有胃口了，真的，我們只希望您們能夠跟員工再教育，因為我們不希望這麼好吃的店消失。」

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