吃小林製藥紅麴傷腎卻被冷漠對待　消保協會提55人團訟求償1.68億

記者黃哲民／台北報導

日本小林製藥的紅麴保健品傳出有毒風波，造成日本當地至少120位消費者枉死、數百人住院，日本官方證實產品中驗出劇毒天然物「軟毛青黴酸」就是元兇，台灣也引進相關產品、衛生福利部已接獲數10件不良反應通報，消費者保護協會為55位國內受害消費者提起團體訴訟，今（27日）向台北地院遞狀，向小林製藥在台機構等6單位連帶求償共1.68億元。

▲台灣消費者保護協會律師兼秘書長蔡明哲（左）、律師吳啓源（右），為55位日本小林製藥紅麴保健品台灣受害消費者，向台北地院提起團體訴訟求償共1.68億元。（圖／記者黃哲民攝）

這件團體訴訟由3位律師協助提起，其中蔡明哲兼任消保協會秘書長，他說受害消費者主要出現腎臟損害，每個人輕重程度不同，有的嚴重案例正在洗腎。

▲日本小林製藥的紅麴保健品爆出有毒風波。（圖／達志影像／美聯社）

另位律師吳啓源指出，參與團體訴訟的受害消費者，各自購買小林製藥保健品次數跟價格都不同，求償精神慰撫等金額也非齊頭式，不排除後續還有受害消費者希望委託消保協會提告求償。蔡明哲說，若本件能判賠，其他受害消費者有機會比照辦理。

吳啓源表示，小林製藥在台灣有公司，所以提告對象是台灣小林公司為首、共6間輸入業者，目前跟業者沒有正式協商，因受害消費者反映交涉過程被「冷漠對待」，所以盡速提起訴訟，讓法院安排後續程序、以便消費者可跟業者進一步溝通。

▲台灣消費者保護協會今年（2024年）6月，公開徵求小林紅麴國內受害消費者加入團體訴訟。（圖／記者許宥孺翻攝）

小林製藥的紅麴保健品今年（2024年）初爆發有毒風波，日本當地更出現消費者服用後急性腎衰竭死亡案例，引發消費者恐慌，日本官方證實產品驗出劇毒天然物「軟毛青黴酸」就是元兇，經老鼠試驗，毒性會造成腎臟損傷，仍須查明是否原料或生產過程遭污染。

由於日本當地受害消費者死亡案例激增到120人，小林製藥會長、社長今年7月相繼引咎下台，小林製藥更頻被爆料生產過程不符衛生標準等黑幕，在輿論壓力下，小林製藥加快回收產品、賠償受害者醫藥費等，但相關保健品也進口台灣，小林製藥遲未提出相同賠償方案。

▲衛生福利部提供國內消費者購買日本小林製藥紅麴產品求償管道。（圖／食藥署提供）

台灣消費者保護協會今年6月間宣布開放消費者加入團體訴訟，取得55位受害消費者委任，今提告主張依我國《消費者保護法》規定，從事設計、生產、製造商品或提供服務之企業經營者，於提供商品流通進入市場，或提供服務時，應確保該商品或服務，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。

消保協會指出，企業經營者若違反前述規定，致生損害於消費者或第三人，應負賠償責任，且輸入商品或服務的企業經營者，也有連帶責任。消保協會喊話小林製藥允諾的賠償應包含台灣消費者，業者應秉持企業良心、實現負責的承諾。

衛生福利部食品藥物管理署日前統計，已接獲數10件國內消費者通報食用小林製藥紅麴保健品出現不良反應，主要是腎臟功能減損，出現茶色尿、泡泡尿等異狀。食藥署表示，民眾若有疑慮仍可通報，沒有截止日期。