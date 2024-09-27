　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吃小林製藥紅麴傷腎卻被冷漠對待　消保協會提55人團訟求償1.68億

記者黃哲民／台北報導

日本小林製藥的紅麴保健品傳出有毒風波，造成日本當地至少120位消費者枉死、數百人住院，日本官方證實產品中驗出劇毒天然物「軟毛青黴酸」就是元兇，台灣也引進相關產品、衛生福利部已接獲數10件不良反應通報，消費者保護協會為55位國內受害消費者提起團體訴訟，今（27日）向台北地院遞狀，向小林製藥在台機構等6單位連帶求償共1.68億元。

▲▼台灣消費者保護協會律師兼秘書長蔡明哲（左，淺色上衣）、律師吳啓源（右，西裝），為55位日本小林製藥紅麴保健品台灣受害消費者，向台北地院提起團體訴訟求償共1.68億元。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣消費者保護協會律師兼秘書長蔡明哲（左）、律師吳啓源（右），為55位日本小林製藥紅麴保健品台灣受害消費者，向台北地院提起團體訴訟求償共1.68億元。（圖／記者黃哲民攝）

這件團體訴訟由3位律師協助提起，其中蔡明哲兼任消保協會秘書長，他說受害消費者主要出現腎臟損害，每個人輕重程度不同，有的嚴重案例正在洗腎。

▲▼ 日本小林製藥爆出紅麴風波。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本小林製藥的紅麴保健品爆出有毒風波。（圖／達志影像／美聯社）

另位律師吳啓源指出，參與團體訴訟的受害消費者，各自購買小林製藥保健品次數跟價格都不同，求償精神慰撫等金額也非齊頭式，不排除後續還有受害消費者希望委託消保協會提告求償。蔡明哲說，若本件能判賠，其他受害消費者有機會比照辦理。

吳啓源表示，小林製藥在台灣有公司，所以提告對象是台灣小林公司為首、共6間輸入業者，目前跟業者沒有正式協商，因受害消費者反映交涉過程被「冷漠對待」，所以盡速提起訴訟，讓法院安排後續程序、以便消費者可跟業者進一步溝通。

▲▼日本小林紅麴團體訴訟。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台灣消費者保護協會今年（2024年）6月，公開徵求小林紅麴國內受害消費者加入團體訴訟。（圖／記者許宥孺翻攝）

小林製藥的紅麴保健品今年（2024年）初爆發有毒風波，日本當地更出現消費者服用後急性腎衰竭死亡案例，引發消費者恐慌，日本官方證實產品驗出劇毒天然物「軟毛青黴酸」就是元兇，經老鼠試驗，毒性會造成腎臟損傷，仍須查明是否原料或生產過程遭污染。

由於日本當地受害消費者死亡案例激增到120人，小林製藥會長、社長今年7月相繼引咎下台，小林製藥更頻被爆料生產過程不符衛生標準等黑幕，在輿論壓力下，小林製藥加快回收產品、賠償受害者醫藥費等，但相關保健品也進口台灣，小林製藥遲未提出相同賠償方案。

▲▼小林製藥紅麴產品求償管道。（圖／食藥署提供）

▲衛生福利部提供國內消費者購買日本小林製藥紅麴產品求償管道。（圖／食藥署提供）

台灣消費者保護協會今年6月間宣布開放消費者加入團體訴訟，取得55位受害消費者委任，今提告主張依我國《消費者保護法》規定，從事設計、生產、製造商品或提供服務之企業經營者，於提供商品流通進入市場，或提供服務時，應確保該商品或服務，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。

消保協會指出，企業經營者若違反前述規定，致生損害於消費者或第三人，應負賠償責任，且輸入商品或服務的企業經營者，也有連帶責任。消保協會喊話小林製藥允諾的賠償應包含台灣消費者，業者應秉持企業良心、實現負責的承諾。

衛生福利部食品藥物管理署日前統計，已接獲數10件國內消費者通報食用小林製藥紅麴保健品出現不良反應，主要是腎臟功能減損，出現茶色尿、泡泡尿等異狀。食藥署表示，民眾若有疑慮仍可通報，沒有截止日期。

ET快訊
小林製藥紅麴劇毒！日本百人死亡　台灣55消費者提告求償1.6
楊繡惠被罵賤「男星認常掛嘴邊」！　緩頰：文字認知不同
快訊／客運校車連環奪命　陳世凱下令祭3措施
快訊／4縣市大雨特報！
賣壓湧現！下修開價　「這2都」最兇猛
案場來人腰斬　建商喊話自住客：最佳賞屋時機到
依依直播淚駁「離婚不顧3子」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吃小林製藥紅麴傷腎卻被冷漠對待　消保協會提55人團訟求償1.68億

他歡唱結束喝超茫「與運將吵起來」拿酒瓶路上亂衝　糗樣曝光

基層喊讚！桃園警局明年添購100部158CC巡邏機車　執勤更機動

北市3連霸議員被合夥人指證暗槓公款　陳重文如坐針氈插話反嗆

科技女「超速+闖紅燈」拒繳1.2萬　執行署出招...直接扣押存款

黃紹庭遭搜索前「巧飛出國」　柯志恩驚：前一晚還在聊高鐵南延

快訊／聲押黃紹庭服務處副主任失敗　法官裁定請回...檢將抗告

舊濁水溪防汛道路一原因奪2命　二寶媽被淹死...女騎士撞車亡

快訊／新北驚悚車禍！女騎士捲砂石車底　腹部血肉模糊手變形

快訊／搜索前黃紹庭「人飛廈門」疑有人洩密　雄檢：已分案調查

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

雲林國道3死1傷追車畫面曝　時速190km一路高速狂飆

乳牛貓被媽撫摸翻肚撒嬌　換爸牠秒「喵聲尖叫」XD

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

吃小林製藥紅麴傷腎卻被冷漠對待　消保協會提55人團訟求償1.68億

他歡唱結束喝超茫「與運將吵起來」拿酒瓶路上亂衝　糗樣曝光

基層喊讚！桃園警局明年添購100部158CC巡邏機車　執勤更機動

北市3連霸議員被合夥人指證暗槓公款　陳重文如坐針氈插話反嗆

科技女「超速+闖紅燈」拒繳1.2萬　執行署出招...直接扣押存款

黃紹庭遭搜索前「巧飛出國」　柯志恩驚：前一晚還在聊高鐵南延

快訊／聲押黃紹庭服務處副主任失敗　法官裁定請回...檢將抗告

舊濁水溪防汛道路一原因奪2命　二寶媽被淹死...女騎士撞車亡

快訊／新北驚悚車禍！女騎士捲砂石車底　腹部血肉模糊手變形

快訊／搜索前黃紹庭「人飛廈門」疑有人洩密　雄檢：已分案調查

43年彰化縣府列「危樓」　 10／1動工550天補強...留2門通行

引退賽拚150勝「全力以赴」　潘威倫：希望結局是好的

楊繡惠被罵賤「男星認常掛嘴邊」！　緩頰發聲：文字認知不同

吃小林製藥紅麴傷腎卻被冷漠對待　消保協會提55人團訟求償1.68億

客運校車連環奪命　陳世凱下令祭3措施：增加路口稽查

「飛鷹三姝」裘海正不捨方文琳罹癌！　發文哀：看臉書才知她的辛苦

怎判定女生色不色？過來人秒回「勁爆1點」：要多色有多色

快訊／4縣市大雨特報！對流雲系旺盛「雨勢強襲」最新警戒區域曝

全台各縣市「好孕專車」PK　網推這縣市「一生好運卡」超讚

鄰居是竊賊「搬光值錢物品」被屋主撞見　反嗆：這你家？

丹妃各種比愛心連擊＞＜❤️　荷律跟著做變可愛表情包

社會熱門新聞

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

驚悚畫面曝！29歲女騎士閃臨停車遭輾斃

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

獨／台男豪借3億港幣輸光賴帳　法院判全賠

收網前一刻溜掉！黃紹庭涉貪爆「逃到廈門」

公車輾斃東海女大生！高大成點出關鍵：這就不對了

快訊／轎車國道拋錨！駕駛下車擺警示當場遭撞死

快訊／紅牌重機自撞護欄　46歲男騎士噴飛身亡

快訊／新北驚悚車禍！女騎士腹部血肉模糊手變形

即／巨業客運撞死女大生　被收回黃金路線3個月

快訊／台中校車肇事！女騎士當場死亡

狂偷蝦皮18間智取店撈127萬！警破5人竊盜集團

更多熱門

相關新聞

洗腎年花400億　55歲以下末期腎友可登記移植

洗腎年花400億　55歲以下末期腎友可登記移植

台灣洗腎盛行率高居世界第一位，但對第五期腎臟病（末期腎臟病）患者而言，腎功能受損已不可逆，每週2至3次到院挨針及血液透析，會明顯影響生活安排；腎臟科醫師指出，除可選擇腹膜透析、減少往返醫院的次數，也會與腎友討論腎臟移植的議題、鼓勵55歲以下患者登記等候換腎，以期脫離洗腎、提升生活品質。

寶林茶室案　消基會：累計32人參與提團訟

寶林茶室案　消基會：累計32人參與提團訟

即／小林製藥毒紅麴120死　日政府確認「元凶」

即／小林製藥毒紅麴120死　日政府確認「元凶」

探病送水果「他吃了洗腎」！無毒教母點名3種人小心

探病送水果「他吃了洗腎」！無毒教母點名3種人小心

小林製藥紅麴案　日男提首例損害賠償訴訟

小林製藥紅麴案　日男提首例損害賠償訴訟

關鍵字：

小林製藥紅麴食安風波洗腎團體訴訟

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

楊繡惠言退事態嚴重華視不忍再度發聲明

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

驚悚畫面曝！29歲女騎士閃臨停車遭輾斃

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

前啦啦隊豆芽「直接點名陳致遠」

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

更多

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面