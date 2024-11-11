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嘉市食安頻傳中毒人數大增　議員籲加強稽查結果透明化

▲▼ 嘉市食品中毒通報件數暴增3倍 議員籲餐廳稽查透明化 。（圖／嘉義市議員郭定緯服務處提供）

▲嘉市食品中毒通報件數暴增3倍， 議員郭定緯呼籲餐衛生局廳稽查透明化 。（圖／嘉義市議員郭定緯服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣2024年接連爆發多起食安事件，包含，蘇丹紅辣椒粉、寶林茶室案，造成民眾人心惶惶，尤其全台近7成民眾是外食族，因此政府對於業者食安的掌握相當重要，才能讓民眾吃得安心。市議員郭定緯今（11日）揭露嘉義市近兩年食品中毒人數劇增，郭定緯質疑衛生局未將稽查結果完整公布，讓更多民眾暴露在食安危機中，郭定緯要求市府應將餐廳稽查結果透明化，讓民眾自己選擇要吃下肚的東西，才能有效提升城市的食安。

▲▼ 嘉市食品中毒通報件數暴增3倍 議員籲餐廳稽查透明化 。（圖／嘉義市議員郭定緯服務處提供）

▲市議員郭定緯針對食安問題質詢衛生局長廖育瑋。（圖／嘉義市議員郭定緯服務處提供）

根據統計顯示，嘉義市食品中毒通報案件數，112年有7件，而今年截至9月就有22件，中毒件數足足成長了3倍，嘉義市食品中毒通報案件就醫人數，112年有18人，今年截至9月有54人，增加了3倍，而外縣市醫院通報的人數去年是4位，今年暴增8倍，有31人食品中毒。郭定緯表示自己本身也是外食族，看了數據後心驚膽顫，尤其嘉義市是觀光城市，小吃名聞遐邇，市府應以最高規格的看待食安。

郭定緯指出有民眾去了某餐廳吃到不新鮮的食物，回家查看該餐廳的評論，發現還有其他人有食物中毒的現象，因此向市府投訴，一週後，市府回覆指出餐廳確實有缺失，責令業者限期改正，並將持續追蹤查核，但民眾抱怨後續都沒有再收到後續衛生局複查的結果。

▲▼ 嘉市食品中毒通報件數暴增3倍 議員籲餐廳稽查透明化 。（圖／嘉義市議員郭定緯服務處提供）

▲嘉義市食品中毒就醫人數倍數成長，引發民眾擔心。（圖／嘉義市議員郭定緯服務處提供）

郭定緯表示，市府沒有主動告知複查結果，民眾無法知道改善期限和後續改善情形，若業者確實有食安疑慮，就會增加民眾食物中毒風險；而現今許多餐廳會以打卡送好禮方式，藉此衝高網路評價，「洗掉」負面評論，民眾根本沒有管道得知餐廳的食安狀況。

郭定緯強調，市民的申訴就是個最佳警告，市府應明確告知民眾哪些業者有食安疑慮，讓民眾選擇。郭定緯也建議市府可參考台中市的「食安GIS專區」中的食安地圖，不僅明確的標示出業者、稽查日期以及結果，就連稽查缺失項目都標示完整；而嘉義市目前僅針對食品項目公布的檢驗報告，郭定緯呼籲市府應該要將餐廳稽查結果透明化，讓民眾自己選擇要吃下肚的東西，這才是有效提升城市的食安。

郭定緯也建議衛生局應加強督導餐飲業者參與衛生講習，尤其是那些曾經被稽查要求限期改善的業者，若沒有參與，也應該要處相應罰鍰。

另外，目前全台新住民從事住宿餐飲業者高達23.4%，其中從事餐飲業有無廚師專業證照，幾乎都沒有統計資料，郭定緯質疑若外籍廚師因語言障礙、文化差異，恐怕會欠缺食安觀念，因此，郭定緯建議衛生局應舉辦外語衛生講習或提供翻譯給外籍餐飲從業人員，讓外籍餐飲從業人員都能具備食安意識，讓大家吃的安心。

郭定緯表示，衛生局是市民的健康守門員，有責任回應民眾對食安的期待和疑慮，對此，衛生局長廖育瑋澄清表示，通報件數增加是因為寶林茶室案後，引發民眾對於食安的高要求，而後續經衛生局調查，在疑似食物中毒民眾身上採檢出諾羅病毒陽性，無證據顯示與食物中毒直接相關；而針對食安稽查透明化，後續衛生局會研議將稽查結果公布。

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