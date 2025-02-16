離家200m出車禍！嘉義女剪檳榔打工維生　外出疑闖紅燈遭撞身亡

▲嘉義82歲何姓老婦夜間外出，在路口不幸遭撞身亡。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉自由路與和平路附近，15日晚間21時許發生車禍案件，82歲何姓老婦拄著拐杖獨自歩外出，未走行人穿越道且疑似闖紅燈，48歲李姓男駕駛綠燈直行穿越路口，閃避不及直接撞擊何姓婦人，詳細事故經過仍待調查釐清。

警方指出，2月15日21時24分接獲報案，稱竹崎鄉和平村坑仔坪與自由路口發生行人與自小客車車禍，經查何姓老婦家住竹崎鄉和平村，離案發地點約200公尺，老婦平時會到鄰近的檳榔集貨場剪檳榔打零工，昨晚拄著拐杖獨自歩外出，沿著坑仔坪路要穿越166線（南往北）時，未走行人穿越道且疑似闖紅燈，李男駕駛自小客車沿166線東往西行駛，綠燈直行穿越路口，閃避不及直接撞擊何姓婦人，警消到場後立即將受傷行人送往嘉義基督教醫院急救，但該名老嫗仍不幸於16日凌晨宣告不治。詳細事故經過仍待調查釐清。

竹崎分局長吳誌權呼籲，馬路如虎口，民眾夜間歩行外出應穿著鮮艷醒目或反光之衣物，提高辨識度，行人穿越馬路應注意左右來車，行走斑馬線，切勿闖紅燈，汽機車駕駛行經路口應減速慢行，以免遇到緊急狀況閃避不及而發生事故，避免憾事發生。