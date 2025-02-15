「黃燈急煞被追撞」該不該加速衝？PTT炸鍋　警方給答案

▲號誌變黃燈時，駕駛需注意前方狀況，隨時做出應變。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人認為，看到黃燈急煞，反而被追撞更危險。一名網友便拋問，「黃燈是該準備停車，還是加速衝過去？」文章引發熱烈討論，「正常要準備停，你已經過一半才是加速」、「看越停止線了沒？還有後方車貼多近」、「如果路口有科技執法，我一定停」。

一名網友在PTT發文表示，在路上行駛時，路口號誌燈變紅燈時，要踩剎車等待；轉為綠燈才可以加速行駛，這個常識眾人皆知，「定義很明確沒問題」，那麼黃燈呢？

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原PO認真求問，「從綠燈過渡到紅燈中間的黃燈，定義到底是「準備停、踩剎車」還是「加速衝」呢？好奇大家開車、騎車時，看到黃燈會如何判定？

文章曝光後，一票人直言是否闖黃燈，要應變的狀況非常多，「台灣是加速，不然被追撞」、「看後面有沒有車吧，不然根本默契大考驗」、「看越停止線了沒？還有後方車貼多近」、「每個黃燈時間都不同，有的長到你停絕對會被叭」、「如果路口有科技執法，我一定停」、「記得看一眼後視鏡」、「不熟的路口，綠燈遠看到行人號誌已紅燈，會微踩煞車，逼後車減速，再視情況能不能在黃燈前通過」、「沒把握安全通過路口的話就停車」、「看看後照鏡有沒有猴子，沒有才停，不然怕被追撞+1」、「黃燈急煞我覺得反而更危險」。

不少駕駛說明，「正常要準備停，你已經過一半才是加速」、「這小學就有教：黃燈減速停車；行進間黃燈加速通過，保持路口淨空」、「已經超過停止線就加速通過，反之停車，這不是考駕照的基本嗎」、「考駕照沒教嗎...要停啊」、「養成行經路口減速的習慣比較重要」。

到底「遇到黃燈該衝？該停？」事實上，桃園市政府警察局曾做出宣導，平鎮派出所副所長林明信先解說，道路交通標誌標線號誌設置規則第206條規定，圓形黃燈是用來警告車輛駕駛人及行人，表示紅燈即將顯示，屆時將失去通行路權。

也就是說，當駕駛人駕駛車輛行經交岔路口時，如遇前方號誌轉換，而車輛已超越停止線進入路口範圍，則應儘速通過；如不及通過要煞停，也應注意後方來車，以避免造成追撞事故發生。

如果車輛已經過了停止線，號誌才轉變成黃燈呢？警方表示，民眾如果自覺無法通過緊急煞停因而超越停止線，警方將依客觀具體事實，以勸導代替舉發。最後也呼籲，駕駛人駕駛車輛上路，除遵守相關交通法令外，亦應注意前方狀況，隨時應變任何突發狀況，以確保行車安全。