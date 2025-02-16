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蛇年「天官」貴人眷顧！4生肖事業運超強...升職又加薪

鼠、虎、龍、猴4生肖拜天官星之賜，職場上有望獲貴人的關注與提拔。（示意圖／Pixabay）

▲4生肖拜天官星之賜，職場上有望獲貴人的關注與提拔。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2025對有些人來說，將是福氣滿滿的一年。紫微斗數老師姚本軍就分享指出，4生肖受「天官星」影響，將受到上層或貴人的關注與提拔，同時具有穩定向上的特質，能夠提升工作表現，甚至讓人獲得信任與支持。

生肖鼠

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2025乙巳流年因天官星的出現，生肖鼠這一年在事業發展將呈見穩定上升之勢，並且容易獲得高層、主管或有影響力人物的提拔與認可，由於天官星本身帶有尊貴、權威和公信力特質，因此生肖屬的人在職場上的形象將更顯成熟穩重，讓人願意信賴，也容易被託付重要職務或專案，還有升遷機會。

但姚本軍也提醒，雖然天官星帶來正面事業助力，同時也會承受更高的期待與責任，這表示壓力也會隨之增加。外界的目光會更加集中，因此需要謹慎行事，避免因言行失誤影響形象或人際關係。

生肖虎

2025乙巳流年天官星對生肖虎來說，這是一個內外兼修的重要時期，透過心境的轉變和格局的提升，在職場上能獲得更穩定長遠發展，面對挑戰時，將展現出更成熟穩重的特質，不再憑直覺行事，會經過深思熟慮再做出決策。這種沉穩與內斂的轉變，將使生肖虎的人在職場上受上級信任，容易獲得關鍵性職務安排，甚至進入核心決策圈，接觸更高層的資源與人脈。

姚本軍也提醒，屬虎的人避免因為追求完美或承擔過多壓力，讓自己陷入疲憊之中，建議適時地調整步調，維持內心的穩定，將能更好發揮天官星帶來的事業助力。

生肖龍

2025乙巳流年受天官星影響，生肖龍在思維方式、內在心境上顯得更有責任感，並且對自我要求提升，展現出更成熟穩重一面，在職場或事業領域更受上級器重，加上這顆星的能量傾向於強化「社會價值」和「公信力」，無論是與主管、合作夥伴還是客戶的互動，都能比過往順遂，甚至會有意外貴人出現，提供事業上的指引或機會。

這也意味屬龍的人在這一年於事業上的發展並非靜態，而是需要藉由行動來促成，特別是當機會來臨時，能否迅速做出決策同時展現專業，將決定這股能量能夠發揮到何種程度。

生肖猴

2025乙巳流年天官星的降臨，對生肖猴的人來說，這一年在財務與事業發展上將呈現出穩定成長與貴人助力的格局，由於天官星本身象徵權威、貴氣和來自上層認可，因此可在職場的表現或特定機會，獲得更高的報酬與財富累積。此外，這一年特別容易因為自身的專業價值、地位提升或業務能力的展現，獲得上級或客戶的信任，進而帶來加薪、獎金或合作收益的增加。

另外，若是受薪階層，這股能量可能顯現在薪資調整、績效獎勵，甚至獲得額外的津貼或分紅，若是經營者或自由業者，則代表業務拓展順利，特別是在與政府機構、大型企業或權威單位的合作中，將有機會談成高額訂單，或因貴人牽線開啟財務上的新管道。

CTWANT提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。

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