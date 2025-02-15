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總預算三讀還可更動？　韓國瑜點頭再協商目的曝光

▲▼總統賴清德邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德日前邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供）

記者崔至雲／台北報導

今年度總預算三讀後陷入僵局，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜會面後拍定，將再召開朝野協商；立法院對此也發出開會通知，18日下午召集朝野協商。不過此舉讓藍白認為，已經三讀通過的法案，沒有再協商的空間。據悉，韓國瑜立場以「不更動三讀內容」為原則，將針對後續處理方法，如追加減、解凍預算等方案進行討論。

針對中央政府總預算案僵局， 韓國瑜與卓榮泰有共識會召開朝野協商尋求解方。14日立法院議事處發出黨團協商開會通知單，韓國瑜將於18日下午2點召集朝野協商，研商114年度中央政府總預算後續處理相關事宜。

國民黨團書記者王鴻薇日前對於協商，她表示，總預算已經三讀通過，送出之前再透過朝野協商做什麼樣的更動，這都不符合立法院相關的法律和程序。國民黨團不可能違背相關的法令和制度。

也有藍委直言，就程序來說，預算已經完成三讀，完全沒有黨團協商空間，現在只能就補救措施進行討論，但審查過程國民黨、民眾黨都認為沒有錯，哪裡需要補救？如果2兆9千多億的預算，行政部門認為無法落實賴清德的政策，需要追加預算才能完成114年度施政目標，應該等追加運算送進來立法院審議後才有協商空間，現在談太早了。

該藍委直言，立法院不是行政院立法局，破壞114年度朝野協商的人是柯建銘，如果柯建銘又繼續在協商現場王八念經，沒人會想聽，協商也不會有結果。

據了解，韓國瑜之所以同意卓榮泰要求朝野協商，主要是認為，行政院、立法院不能再繼續沒有共識，倒不如善意做法，再次召開協商，但協商不是要更動三讀法案，而是要討論後續追加預算要怎麼做。
 

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