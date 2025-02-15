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遇氣爆跪地CPR！醫院頒10萬禮券　表揚情侶檔英雄護理師

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

台中新光三越13日驚傳嚴重氣爆，造成4死34傷的慘劇。在這場突如其來的災難中，來自彰基醫學中心急診暨重症醫學部的護理師蘇奕帆與郭芸亘，憑藉著專業與熱忱，在第一時間無畏危險投入救援，成功協助6名傷者，展現無畏無私的醫護精神，令人動容，今彰基總院長陳穆寬教授特別頒發給兩人10萬元百貨公司禮券。

▲▼彰基總院長陳穆寬（右一）頒發10萬元百貨公司禮券，獎勵郭芸亘（右二）與蘇奕帆（左二）兩位護理師的英勇行動（左一：彰基急診主任李宗翰）。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲護理師郭芸亘（右二）與蘇奕帆（左二）英勇救人，總院長陳穆寬（右一）頒發10萬元獎勵。（圖／記者唐詠絮翻攝）

28歲蘇奕帆與27歲郭芸亘2人是男女朋友，都是彰基急診室護理師，資歷有5年，13日休假上午11點進到新光三越，當時本來有討論買東西後要去12樓吃飯，後來有事情延誤，蘇男要去6樓找朋友，女友在4樓，聽到巨響，磁磚剝落、大樓搖晃、以為電梯掉下來，當時在電梯口，一度懷疑是電梯墜落，便去找女友一起前往地下室幫忙。

兩人跑到1樓時，看到大門口有大量瓦礫，立即跑過去查看，發現有不少倒臥的民眾，第一時間便出去協助，為傷者做CPR。而兩人和土木技師劉澤山聯手搶救傷者的畫面，被民眾拍下PO後，被網友讚為英雄。

亞彰基總院長陳穆寬教授得知此事後，深受感動，特別在今(15)早7點30分為患者開刀前，撥空前往急診室頒發10萬元百貨公司禮券獎勵，感謝兩位護理師的英勇行動，並強調：「這正是我們這幾年來努力重塑醫院文化所期望看到的精神，正直、熱情，與對生命的無私奉獻。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲新光三越氣爆，彰基急診室護理師蘇男及郭女在場協助搶救傷者。（圖／翻攝自Threads）

陳穆寬總院長表示，感謝兩位護理師，他們的精神及義行令人非常感動。即使在今天禮拜六，他今天也是要開刀，二位護理師也上大夜班，所以利用開刀前再怎麼忙也要感謝他們，因為在那一天氣爆的現場，他們也不曉得下一步會再發生什麼危險的事情，所以能夠在一片瓦礫之中，不顧自己的安危，進行了包括CPR、打點滴及包紮等救人的工作，二位護理師的勇敢是自己所不及的。

陳穆寬總院長強調，這10萬元的獎勵金代表了感謝社會正能量的傳遞，因為比起二位護理師的義行，這一點獎金真的算是非常微小，但是也藉著這樣來發揮我們整個社會正面的力量，更期待醫護人員永遠是以救人為生命的第一職志。包括最近春節以後的病人潮，彰基全體3000多位護理人員是醫院和病人最大的支柱，讓彰基醫學中心的醫療量能夠維持足夠的力量，特別是在急診室的護理及醫療工作人員，他們承受第一線的壓力，更是值得我們敬佩。

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