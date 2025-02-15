送2歲女童送醫！熱心男探視：她狀況很不好　盼全民集氣

記者鄧木卿／台中報導

來台灣旅遊的澳門籍一家四代7人，13日不幸遇上新光氣爆，造成2死5傷，5名傷者中以2歲女童最為嚴重，原來當時她就是被奶奶抱著經過新光三越廣場，如今奶奶不治，女童頭部也重創，完全昏迷。見義勇為主動開車載送女童和父母親就醫的蔡姓男子非常擔憂，因為女童狀況真的很不好，非常的不好，他今天不僅前往醫院探視女童，也拜託大家集氣，幫女童度過這個難關。

▲▼新光氣爆中的2歲女童，頭部重創，見義勇為的退休駕駛擔憂說，狀況很不好。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

蔡姓男子當時開車經過，自告奮勇載著鄧姓夫妻和2歲女兒送醫，他為了救人，把握救命先機，一路狂飆闖紅燈，有時還行駛公車專用道，新光距離中港澄清4.4公里，正常車程大約13分鐘，但只花了4分鐘就送一家3口送到醫院。

蔡男表示，當時一家7人正要走去隔壁的大遠百，突然慘遭氣爆磚塊從天而降砸中，爺爺和奶奶雙雙不治，當時被奶奶抱在手上的女童，則是頭部重創流血，不醒人事，還在醫院搶命中。

蔡男當天不僅熱心將女童送醫，今天（15日）中午還特別前往醫院探視女童，他探視結束後非常擔憂的告訴記者，女童目前處於危險期，「狀況真的很不好，非常的不好，很不樂觀，完全陷入昏迷，拜託大家集氣，幫她度過難關」，他也強調，女童父親相當悲傷，不會出面受訪，也希望大家不要打擾他們。